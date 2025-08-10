Douglas va por el despegue en San Francisco con Damián Bastianini como técnico interino

Douglas Haig atraviesa el momento más complejo de la temporada y esta tarde, desde las 19:00, intentará comenzar a revertir su presente cuando visite a Sportivo Belgrano de San Francisco por la cuarta fecha de la Segunda Fase (Zona B) del Torneo Federal A de fútbol. El encuentro se disputará en el estadio “Juan Pablo Francia”, con arbitraje de Luis Martínez, de la Liga de San Rafael.

El Rojinegro llega a este compromiso con una pesada mochila: viene de sufrir tres derrotas consecutivas en el tramo inicio de esta fase, está último en la tabla sin unidades y no gana desde hace siete partidos. En ese marco, el partido de hoy no será uno más: marcará el inicio de un nuevo ciclo luego de la renuncia de Adrián Aranda y con el debut oficial de Damián Bastianini como entrenador interino.

Douglas Haig comenzó la Segunda Fase con muchas expectativas, pero rápidamente los resultados expusieron falencias que ya se venían insinuando. La derrota del pasado domingo ante San Martín de Formosa por 2 a 1, como local en el estadio “Miguel Morales”, fue la tercera consecutiva y encendió las alarmas.

Esa derrota derivó en la salida del “Bati” Aranda, quien presentó su renuncia. El ídolo rojinegro se despidió con un mensaje emotivo en redes sociales, en el que agradeció a la dirigencia, al plantel, al cuerpo técnico y a los hinchas. “Estoy muy triste, pero con tranquilidad. Me voy agradecido. Voy a volver. Hasta luego CADH” , expresó en sus redes sociales. Desde el club también emitieron un comunicado oficial destacando la figura del exentrenador: “Agradecemos inmensamente a uno de los máximos ídolos, por su aporte en lo deportivo y en lo humano. Lo saludamos con un 'hasta luego'” .

El debut de Damián Bastianini

Mientras la dirigencia define quién será el nuevo entrenador definitivo, la conducción técnica del plantel quedó en manos de Damián Bastianini, quien hasta ahora se desempeñaba como DT de la categoría Sub 15. Asumió el martes por la tarde y desde entonces trabajó intensamente en la preparación del plantel para el duelo de esta tarde.

Durante las prácticas del jueves y viernes, Bastianini comenzó a delinear el once inicial con algunos retoques respecto al equipo que salió a la cancha el pasado domingo. La probable formación titular para este domingo es: Ezequiel Bacher; Agustín Pezzi, Bruno Bianchi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Emiliano Bogado, Brian Meza, Gonzalo Baglivo, Rodrigo Caballuci; Joaquín Petino; y Fabricio González.

Sportivo Belgrano, el rival

El equipo de San Francisco tampoco llega en su mejor momento, aunque su situación es distinta. El equipo cordobés comenzó la Segunda Fase con una contundente victoria 3 a 0 ante San Martín de Formosa en condición de local, pero luego cayó como visitante ante Atlético Rafaela 2 a 0, lo que lo dejó en el sexto lugar de la tabla, con tres puntos, los mismos que Juventud Antoniana de Salta. El equipo dirigido por Sergio Maza intentará este domingo hacer valer su localía, en un estadio donde históricamente ha sido difícil para sus rivales. Sabe que tiene la oportunidad de ganar y despegarse del fondo de la tabla, ante un Douglas Haig en reconstrucción.

tabla douglas

Lo que se juega Douglas

La Zona B de la Segunda Fase está compuesta por nueve equipos. Los cuatro primeros avanzarán a la Tercera Fase y seguirán en la lucha por el ascenso a la Primera Nacional, mientras que los ubicados entre el 5° y el 9° puesto jugarán la Segunda Fase de la Reválida, con un camino más largo hacia el mismo objetivo.

En ese contexto, Douglas Haig necesita cortar la racha negativa, sumar sus primeros puntos y comenzar a recomponer su imagen. El margen de error es cada vez menor. Luego de este domingo, le quedarán cuatro partidos por delante, pero la reacción debe comenzar hoy. El objetivo inmediato no es tanto pensar en clasificar, sino en recomponer el juego, el ánimo y el funcionamiento colectivo.

Para el Fogonero, el encuentro en San Francisco representa mucho más que tres puntos. Es el primer paso en una nueva etapa, marcada por la necesidad de reencontrarse con el triunfo, de empezar a construir un equipo competitivo y de volver a generar confianza en sus hinchas. El proceso recién comienza, y el desafío no es menor. Con técnico nuevo, ideas renovadas y el compromiso de siempre, el Rojinegro saldrá al campo en busca de una victoria que le permita empezar a cambiar el rumbo.