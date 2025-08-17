Douglas recibe a Rafaela obligado a ganar para seguir soñando con la clasificación

Este domingo, a las 16:15 en el Estadio Miguel Morales, Douglas Haig afrontará un partido determinante por la quinta fecha de la Zona B de la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol . Recibirá a Atlético Rafaela , uno de los líderes del grupo, en un duelo que puede marcar su destino inmediato.

El Rojinegro atraviesa su peor momento en la temporada. Acumula cuatro derrotas consecutivas en esta Segunda Fase, y es el único conjunto de la zona que aún no ha sumado puntos. Los números son elocuentes: lleva ocho partidos sin ganar (entre la Primera y la Segunda Fase) y cada encuentro se presenta como una última oportunidad. Más aún teniendo en cuenta que en la próxima fecha Douglas Haig tendrá jornada libre.

En medio de este contexto de urgencia, el Fogonero también transita un recambio en la conducción técnica. El exDT Adrián Aranda presentó su renuncia tras la caída ante San Martín de Formosa en la tercera fecha, y de manera interina Damián Bastianini, entrenador de la categoría Sub 15 del club, tomó las riendas del equipo. Hoy dirigirá su segundo partido oficial, tras su debut en San Francisco la fecha pasada, cuando el equipo cayó 1 a 0 frente a Sportivo Belgrano, pese a haber mostrado mejorías en el funcionamiento.

Mientras tanto, en la semana se oficializó la llegada de Sebastián “Terremoto” Cejas como nuevo entrenador. El exarquero de Newell’s, que dirigió a Santamarina de Tandil y a Sportivo Las Parejas en la categoría, asumirá formalmente esta semana, pero estará este domingo en Pergamino siguiendo de cerca al equipo que deberá reencauzar de inmediato para mantener con vida la temporada.

Un rival encumbrado

Del otro lado estará Atlético Rafaela, que atraviesa una realidad muy distinta. Es uno de los cuatro líderes de la Zona B, con siete puntos en tres partidos disputados. En la jornada anterior quedó libre y en su última presentación derrotó como local a Sportivo Belgrano por 2 a 0, mostrando solidez en todas sus líneas.

La Crema no solo tiene jerarquía individual, sino que viene con un rendimiento creciente y se perfila como uno de los candidatos a ocupar una de las cuatro plazas de clasificación a la Tercera Fase. Para Douglas Haig, no se trata de un rival directo en lo inmediato, pero sí de una prueba de fuego para calibrar si aún puede pelear por entrar en la conversación.

La probable formación

En la práctica formal del jueves por la tarde, Bruno Bianchi, referente de este Douglas Haig, debió salir por una molestia muscular y está en duda para el partido ante Atlético Rafaela. En consecuencia, la probable formación del Rojinegro es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi o Nicolás Bazzana, Agustín Pezzi, Mariano Mauri; Emiliano Bogado, Gonzalo Baglivo, Brian Meza, Rodrigo Caballuci; Joaquín Petino; y Fabricio González.

La necesidad de ganar

En esta instancia del certamen, la clasificación la lograrán los cuatro primeros de cada grupo. Actualmente, los punteros de la Zona B (Atlético Rafaela, Gimnasia de Chivilcoy, San Martín de Formosa y Sarmiento de La Banda) tienen siete puntos, y Douglas Haig no ha sumado. Aunque matemáticamente todavía tiene chances, lo cierto es que cada punto que se escapa representa una sentencia más difícil de revertir.

Hoy es ahora o nunca. Si el equipo logra ganar, además de sumar por primera vez en esta instancia, recuperará confianza y podría encarar con otro semblante la semana de trabajo con el nuevo cuerpo técnico. Una derrota, en cambio, lo dejaría al borde de la eliminación anticipada.

La era “Terremoto” se asoma

El flamante entrenador Sebastián Cejas estará presente en el estadio y a partir de esta semana comenzará a trabajar formalmente con el plantel. Se trata de un DT con recorrido en cuerpos técnicos de elite, conocimiento de la categoría y una personalidad que busca imprimirle carácter al equipo. “Terremoto” dirigió a Santamarina de Tandil y Sportivo Las Parejas en el Federal A, trabajó como ayudante de campo de Gabriel Heinze en Vélez, fue mánager en Newell’s y tiene una mirada moderna del juego. En este mal momento del “Rojinegro”, su figura aparece como la esperanza para revitalizar al plantel y ordenar el funcionamiento del equipo.

El "Morales”, otra vez protagonista

El partido de hoy será arbitrado por el tandilense Diego Novelli. Se espera una buena concurrencia de público en el “Miguel Morales”, con la expectativa de que el equipo pueda por fin regalarle una alegría a su gente. Douglas Haig se juega más que tres puntos. Juega por su lugar en el torneo y por su futuro inmediato. Después de cuatro derrotas, este domingo puede ser el comienzo de algo distinto.