domingo 14 de septiembre de 2025
    • Douglas cierra la Segunda Fase en Rafaela con la mira en la Reválida

    Con el objetivo de mejorar su funcionamiento, el Rojinegro visita este domingo a las 15:00 a 9 de Julio por la última fecha de la Zona B del Torneo Federal A.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    14 de septiembre de 2025 - 07:15
    Douglas Haig se presenta en Rafaela luego de una intensa semana de preparación.

    LA OPINION

    Este domingo, desde las 15:00, Douglas Haig visitará a 9 de Julio de Rafaela en el estadio “Germán Solterman”, en un encuentro correspondiente a la novena y última fecha de la Zona B de la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol. El partido será arbitrado por el mendocino Jorge Etem, quien reemplazará a José Darío Sandoval, designado originalmente para este compromiso.

    Será el último paso de una instancia que ha sido muy difícil para el Rojinegro, que desde hace varias fechas no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a la Tercera Fase (cuartos de final). Con solo un punto conseguido en siete presentaciones, cerrará esta fase como colista del grupo, sin haber conseguido victorias y con el único objetivo de mejorar su funcionamiento de cara a la Reválida, la etapa que le dará la última chance de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

    Segunda Fase para el olvido

    La Segunda Fase del Federal A ha sido muy cuesta arriba para Douglas Haig. Luego de haber logrado una clasificación en la Primera Fase (terminó segundo en su zona), el equipo nunca logró afirmarse. La falta de respuestas futbolísticas desembocó en una campaña alarmante, con seis derrotas en fila y un solo empate, cosechado en la fecha anterior ante Juventud Antoniana de Salta (0 a 0 en el estadio “Miguel Morales”).

    Ese empate, conseguido en el segundo partido de Sebastián “Terremoto” Cejas como DT, significó un pequeño alivio tras la histórica seguidilla de caídas consecutivas. Si bien el equipo no logró marcar goles ante el “Santo” de Salta, mostró otra actitud, aspecto que el entrenador considera fundamental para reconstruir la confianza.

    El partido de este domingo ante 9 de Julio aparece, entonces, como una buena oportunidad para seguir afianzando una nueva idea de juego y preparar de la mejor forma la Reválida, donde el margen de error será mínimo.

    tabla douglas

    Bruno Bianchi, listo para volver

    El plantel del “Fogonero” trabajó durante toda la semana con la mira puesta en este partido. La principal novedad es el regreso del marcador central Bruno Bianchi, quien se recuperó de un desgarro y volverá a formar parte del once titular. Conformará la zaga central de la defensa junto a Nicolás Bazzana, mientras que Agustín Pezzi dejará su lugar en el equipo.

    La probable formación titular de Douglas Haig sería: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri o Luciano Cuello; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Santiago Gutiérrez, Mauro Ponce de León o Joaquín Castellano; y Fabricio González.

    Bruno Bianchi

    La Reválida, la última carta

    Tras este compromiso en Rafaela, Douglas Haig ingresará en un período de dos semanas sin competencia oficial, ya que se disputarán los cuartos de final por el primer ascenso (Tercera Fase), mientras que la Reválida comenzará luego de esa instancia.

    Esa será la última oportunidad que tendrá el conjunto pergaminense de alcanzar el ascenso a la Primera Nacional. Si bien el rendimiento colectivo e individual está lejos del nivel esperado, en el cuerpo técnico saben que una buena preparación y un repunte en lo anímico pueden marcar la diferencia en un torneo siempre impredecible como el Torneo Federal A.

    Douglas Haig cerrará su participación en esta Segunda Fase con la necesidad de recuperar identidad futbolística, reencontrarse con la victoria (hace 11 partidos que no gana) y empezar a construir confianza en el nuevo ciclo encabezado por Sebastián Cejas. Si bien las estadísticas son negativas, aún queda un camino por recorrer, y la Reválida será el escenario donde se juegue todo lo que le queda en esta temporada.

