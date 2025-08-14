Un "Terremoto" para apagar el incendio: Douglas Haig oficializó a Sebastián Cejas como nuevo DT

Después de una etapa de malos resultados marcada por tres derrotas consecutivas y la renuncia de Adrián Aranda, la dirigencia de Douglas Haig actuó con determinación. Tras un breve interinato a cargo de Damián Bastianini, el club anunció el arribo de Sebastián "Terremoto" Cejas, el exarquero de Newell’s Old Boys, como nuevo director técnico del plantel profesional.

Douglas Haig: a la espera de la llegada de un entrenador y frente a un duelo decisivo

El equipo atraviesa su momento más crítico: luego de tres partidos sin puntos en la Segunda Fase del Torneo Federal A , Aranda presentó su renuncia tras la derrota ante San Martín de Formosa.

Damián Bastianini, hasta entonces entrenador de la categoría Sub15, asumió de forma interina el cargo. Bajo su mando provisional, el plantel retomó los entrenamientos focalizado en recuperar el buen ánimo y los primeros puntos de la Zona Campeonato. Pero no pudo ser porque el único partido bajo su mando el equipo volvió a perder, esta vez en San Francisco, por uno a cero.

Sebastián Cejas no es un nombre nuevo en el fútbol argentino. Su apodo "Terremoto" refleja su intensidad y pasión, características que pretenden contagiar al “Rojinegro” en este momento clave.

Como jugador, fue arquero en Newell’s Old Boys, tuvo pasos por Europa, incluyendo Roma, Siena, Ascoli y Fiorentina, además de Colo-Colo, en Chile.

En su carrera post jugador, participó activamente en cuerpos técnicos de renombre: Fue mánager y ayudante de campo en Newell’s (2013–2016). Integró el cuerpo técnico de Gabriel Heinze en Vélez Sarsfield (2018–2020). Se desempeñó como DT en Santamarina (Primera Nacional) y luego condujo a Sportivo Las Parejas, equipo del Federal A.

Además, su experiencia como entrenador en el Federal A, con Sportivo Las Parejas, y su conocimiento en los roles de conducción técnica lo convierten en una elección confiable y con experiencia puntual para enfrentar este tramo de la temporada.

Una decisión estratégica

La llegada de Cejas representa una apuesta firme de la dirigencia: buscan un liderazgo consolidado que imprima carácter y revierta el presente. Su estilo cercano al perfil formativo y profesional, junto con su experiencia en el ascenso, parecen calzar justo con el perfil que el club necesitaba para levantar el ánimo y arrancar resultados.