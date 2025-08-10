Sin merecerlo, Douglas Haig perdió y no levanta cabeza

Con el objetivo de comenzar a revertir su presente, Douglas Haig viajó hasta la provincia de Córdoba para medirse este domingo con Sportivo Belgrano de San Francisco por la cuarta fecha de la Segunda Fase (Zona B) del Torneo Federal A de fútbol . Tras la salida de Adrián Aranda luego de la derrota sufrida ante San Martín de Formosa, Damián Bastianini se hizo cargo en forma interina para tratar de empezar a cosechar puntos ante un rival siempre complicado.

En la previa, los dos necesitaban la victoria para seguir teniendo chances de pensar en la clasificación a la próxima instancia. Sportivo, sin ser más, se encontró con un penal cerca del final que Avaro cambió por gol y en definitiva le dio tres puntos valiosos. Por su parte, el Rojinegro sumó su cuarta derrota consecutiva y sigue en el fondo de la tabla.

Los primeros 20 minutos fueron discretos, poco juego, muchas imprecisiones y ninguna aproximación frente a los arcos. Pero a los 21´ Douglas llegó y con mucho peligro. Fabricio González realizó una gran jugada, se metió en el área y sacó un buen disparo pero el balón dio en el palo izquierdo. Tres minutos más tarde, Gonzalo Baglivo recogió un rebote fuera del área y sacó un potente derechazo que el arquero, increíblemente y con algo de suerte, mandó la pelota al tiro de esquina. A partir allí, el Rojinegro pasó a ser el dominador y a los 29´ hilvanó otra buena jugada por la izquierda de su ataque que terminó con un disparo de Mauri que un defensor pudo interceptar justo cuando la pelota tenía destino de gol.

El primer tiempo se fue con el marcador en blanco pero Douglas tuvo dos situaciones muy claras y además no pasó sobresaltos, estuvo sólido en defensa pero le faltó la cuota de eficacia, y también de fortuna, para abrir el marcador.

En el arranque del segundo tiempo Douglas Haig siguió siendo más y a los 3´ otra vez tuvo el primero pero un remate de Emiliano Bogado dio en el palo. Pero Sportivo esta vez respondió mediante Avaro pero apareció la gran figura de Bacher para evitar la caída de su arco. A partir de allí las acciones se emparejaron, los dos buscaron el triunfo pero por momentos se quedaron sin profundidad. Sin embargo a los 39’ una pelota cayó al área de Douglas, le pegó en la mano a Magnago y el árbitro marco un penal que dejó dudas. Avaro ejecutó la pena máxima al palo derecho de Bacher y colocó el 1 a 0.

Douglas Haig lo buscó hasta el final, lo tuvo en la última jugada pero no pudo vulnerar la resistencia de la figura de la cancha Roggero y se quedó injustamente sin nada.

SPORTIVO BELGRANO 1

DOUGLAS HAIG 0

Estadio: “Juan Pablo Francia”. Arbitro: Luis Martínez (San Rafael). Asistentes: Bruno Pezzotta y Rodrigo Jara. Cuarto árbitro: Jonatan Mapelli. Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Guilermo Cóceres, Camilo Alessandria, Tomás Penessi, Facundo Hang, Jeremías Jiménez, Matías Jaime, Enzo Avaro, Jorge Rossi, Tomás Attis. DT: Sergio Mazza. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Agustín Pezzi, Bruno Bianchi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Emiliano Bogado, Brian Meza, Gonzalo Baglivo, Rodrigo Caballuci; Joaquín Petino; y Fabricio González. DT: Damián Bastianini. Gol: ST 40'. Avaro -p- (SB). Cambios: ST 11' Boris Magnago por Pezzi (D), 13' Mariano Sagristani por Jaime (SB), 30' Santangelo por Mauri, Sveruk por Bogado y Orlando por González (D), Brylko por Penessi (SB), 41' Pablo Cortiso por Avaro y Lautaro Culasso por Rossi (SB) y Muñoz por Baglivo (D). Amonestados: PT Hans (SB) y ST Mauri (D).