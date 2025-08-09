Con Argentino-Alfonzo y Douglas-Alem comienza la cuarta fecha de Primera A

Este fin de semana, el fútbol local vuelve a tomar protagonismo con la disputa de la cuarta fecha del torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Pergamino , en una jornada que incluirá encuentros determinantes en la lucha por la punta en las dos zonas de Primera A .

La actividad en la máxima división comenzará este sábado con dos partidos y continuará mañana con otros tres duelos. Además, el Clausura de Primera B también tendrá acción con encuentros que pueden marcar tendencia en la tabla de posiciones.

Uno de los encuentros destacados de la fecha tendrá lugar este sábado a las 16:00, en el estadio “Fernando Bello”, donde Argentino de Pergamino recibirá a Argentino de Alfonzo . Se trata del duelo entre el líder y su escolta en la Zona 2, en un choque que puede empezar a marcar diferencias en la tabla. Ambos equipos con buenos rendimientos: el Blanco viene de empatar 2 a 2 en su visita a Leandro N. Alem, mientras que el Chacarero igualó 1 a 1 de local ante Juventud. Los dos mantienen su invicto en el torneo y son animadores serios de su grupo.

Y el otro partido del día, a las 15:30, Douglas Haig recibirá a Leandro N. Alem , en un cruce entre dos equipos que vienen de empatar en la tercera jornada. El “Rojinegro” igualó 1 a 1 frente a San José en condición de visitante y el equipo del barrio 12 de Octubre, como se mencionó, igualó 2 a 2 con Argentino.

El domingo, otros tres partidos

La cuarta fecha de Primera A continuará este domingo, desde las 15:30, con tres encuentros en simultáneo. El más destacado lo protagonizarán Racing y Gimnasia y Esgrima, los dos líderes de la Zona 1, que llegarán a este choque con puntaje ideal luego de dos presentaciones. El “Bohemio” viene de una gran victoria como visitante ante El Socorro por 2 a 1. El “Lobo”, por su parte, derrotó a Círculo de Arroyo Dulce 3 a 2. Este cruce puede dejar a uno de los dos como único líder.

Otro de los compromisos dominicales será el que jueguen Tráfico’s Old Boys y El Socorro en la cancha del primero por la Zona 1. Dos equipos que necesitan sumar para no perder terreno en la tabla. El Socorro viene de una derrota en casa frente a Racing, mientras que el “Ferroviario” buscará hacerse fuerte como local tras un arranque con dos derrotas.

También a las 15:30, San José será local ante Juventud, en un partido que se jugará en el estadio de Provincial. Ambos conjuntos vienen de empatar: San José igualó ante Douglas Haig (1 a 1), mientras que el “Celeste” rescató un buen punto ante Argentino de Alfonzo, uno de los líderes, al igualar 1 a 1. La paridad en la tabla hace que los tres puntos sean muy valiosos para cualquiera de los dos.

tabla local

Sigue la fecha de Primera B

La cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera B continuará este sábado con dos partidos. A las 15:30, en el estadio de Provincial, el puntero con puntaje perfecto, José Hernández, se medirá con Deportivo Acevedo. El equipo “Naranja” tuvo un gran arranque y en la fecha pasada venció 2 a 1 a Sirio Libanés (ganador del Apertura) como visitante. Deportivo Acevedo, en tanto, buscará dar el golpe y sumar puntos importantes fuera de casa.

Más tarde, desde las 16:00, Argentino de Rancagua recibirá a Sirio Libanés. Ambos equipos llegan golpeados: Rancagua sufrió una dura derrota 0-5 el lunes ante Viajantes, mientras que Sirio Libanés cayó ajustadamente ante el líder.

La fecha 4 de la división de ascenso se completará este domingo a las 15:30, cuando Sports, segundo en la tabla con seis unidades, visite a Viajantes, que llega entonado tras su categórica goleada ante Argentino de Rancagua. El Azul llegará a este partido luego de derrotar a Progresista Guerrico 2 a 1 de visitante y se mantiene como el principal perseguidor de José Hernández. Viajantes, por su parte, quiere confirmar su buen momento y prenderse definitivamente en la pelea por el ascenso.