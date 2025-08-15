Con Alfonzo-Douglas y Alem-San José comienza la quinta fecha del fútbol local

Entre este sábado y el domingo, el fútbol pergaminense disputará la quinta fecha del torneo de Primera A y también del Clausura de Primera B. En la máxima división la jornada comenzará esta tarde con dos partidos correspondientes a la Zona B y continuará este domingo con otros tres encuentros, donde se destaca la presentación del líder de la Zona A, Racing, y un choque fundamental entre los escoltas de la Zona B.

Uno de los punteros de la Zona B, Argentino de Alfonzo , abrirá la fecha este sábado recibiendo en su estadio a Douglas Haig , desde las 16:00. El “Chacarero” viene de una importante victoria como visitante por 4 a 1 ante Argentino, lo que le permitió subirse a lo más alto de la tabla con ocho puntos (junto a Juventud), producto de dos triunfos y dos empates.

Del otro lado estará Douglas Haig, que aún no conoce la victoria en lo que va del certamen. Con tres empates y una derrota, el “Rojinegro” necesita sumar de a tres para comenzar a escalar posiciones y meterse en la pelea. En la fecha anterior empató 2 a 2 como local frente a Leandro N. Alem.

En paralelo, a las 16:00, se jugará otro cruce de la misma zona en el barrio 12 de Octubre, donde Leandro N. Alem será local ante San José . Ambos equipos llegan con números similares: tienen dos puntos cada uno, sin victorias en lo que va del torneo, y ocupan los últimos puestos de la tabla. Leandro N. Alem viene de rescatar un empate en su visita a Douglas Haig, mientras que San José cayó como local ante Juventud por 3 a 0. Este será un partido fundamental para ambos si quieren prenderse en la pelea.

Domingo con partidos clave

La acción continuará este domingo con tres partidos que pueden empezar a definir el rumbo de cada zona. A las 15:00, en Arroyo Dulce, Círculo recibirá al líder de la Zona A, Racing, que llega en alza luego de su categórica victoria por 3 a 0 ante Gimnasia y Esgrima. El “Bohemio” del barrio Ameghino suma nueve puntos en tres presentaciones y es el único equipo con puntaje ideal del certamen. Círculo, por su parte viene de un empate, tiene cuatro unidades y buscará hacerse fuerte en casa.

A las 16:00, en el otro duelo de la Zona A, Gimnasia y Esgrima, segundo con seis unidades, será local ante Tráfico’s Old Boys, que cierra la tabla sin puntos. El “Lobo” buscará recuperarse de la dura derrota ante Racing, en un duelo que puede servir para retomar confianza y mantenerse cerca del primer puesto. El “Ferroviario”, por su parte, viene de perder 2 a 1 ante El Socorro y necesita sumar para salir del fondo.

El domingo también tendrá uno de los partidos más atractivos del fin de semana: a las 15:30, en el estadio “Carlos Grondona”, se enfrentarán Juventud y Argentino, uno de los punteros y el tercero respectivamente en la Zona B. El “Celeste” suma ocho puntos y está invicto, con una positiva actuación en la última fecha al vencer por 3 a 0 a San José. Argentino, en cambio, viene de caer duramente por 4 a 1 ante Argentino de Alfonzo, pero sigue prendido en la lucha con siete unidades. El que gane, además de quedarse con tres puntos importantes, podrá perfilarse como uno de los principales candidatos.

Arranca la fecha 5 de Primera B

También este sábado se pondrá en marcha la quinta jornada del Torneo Clausura de Primera B. El líder, José Hernández, tendrá fecha libre, lo que abre la posibilidad de cambios en la punta. Hoy se jugarán dos encuentros. A las 15:00, Deportivo Acevedo, que viene de una victoria importante por 3 a 0 ante el propio Hernández, recibirá a Argentino de Rancagua, que sigue sin ganar y apenas ha sumado un punto en cuatro partidos. Deportivo Acevedo suma seis unidades y, con un partido menos, puede meterse entre los líderes si vuelve a sumar de a tres.

Luego, a las 15:30, Viajantes, tercero con siete puntos y una de las vallas menos vencidas del torneo (apenas un gol en contra), será local ante Juventud Obrera de Manuel Ocampo, que suma apenas dos unidades y necesita sumar con urgencia para no quedar relegado.

Este domingo la fecha continuará a las 15:30 con el partido entre Sirio Libanés y Sports, escolta con ocho puntos. El “Azul” depende de sí mismo para quedar como único puntero, ya que el líder José Hernández no tendrá acción esta fecha. Sports viene de un empate sin goles ante Viajantes, mientras que Sirio Libanés también igualó 0 a 0 en su última presentación frente a Argentino de Rancagua.

El último encuentro de la fecha se jugará mañana desde las 16:00, cuando Progresista Guerrico reciba a Provincial. El local suma cuatro puntos y viene de empatar ante Juventud Obrera, mientras que Provincial tiene seis y quiere seguir en la conversación.