7 de Septiembre en Pergamino: cada voto cuenta para definir el rumbo de la ciudad

El próximo domingo 7 de septiembre , los ciudadanos de Pergamino y la Provincia de Buenos Aires que figuren en el padrón electoral de 2025 enfrentarán una jornada decisiva. En esta ocasión se elegirán representantes de la mitad de la Legislatura provincial, concejales municipales y consejeros escolares, cargos que definirán cada una de las políticas locales y provinciales para los próximos años. Para Pergamino , estas elecciones son mucho más que un trámite: representan la posibilidad de decidir sobre el futuro de la ciudad y el rumbo de sus instituciones que forman parte del Partido.

En este sentido, ayer el Ministerio de Gobierno bonaerense confirmó que se mantendrá la tradicional boleta partidaria, un sistema en papel que ha demostrado ser más ágil, confiable y ampliamente conocido por los votantes. Esta metodología permite a los ciudadanos ejercer su derecho de manera clara, sencilla y segura, y ha sido valorada históricamente por su robustez y transparencia.

Cada votante recibirá un sobre vacío al presentar su documento ante la autoridad de mesa, mientras su DNI permanece en custodia hasta ingresar al cuarto oscuro. Allí, podrá elegir entre las boletas de dos cuerpos correspondientes a los cargos provinciales y municipales, introducir la opción seleccionada en el sobre, cerrarlo y depositarlo en la urna. Al finalizar, recibirá una constancia de emisión del voto y deberá firmar el padrón electoral, completando así el acto cívico que garantiza la validez de su participación.

Para poder sufragar este 7 de septiembre, es indispensable presentarse en la escuela con un documento válido y actualizado, ya sea DNI tarjeta, DNI libreta celeste o verde, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento. Llevar un documento anterior o una versión digital puede invalidar el voto, por lo que se recomienda extrema atención al momento de concurrir a las mesas. Los ciudadanos pueden consultar previamente su lugar de votación, número de mesa y número de orden en el sitio web oficial de Elecciones Bonaerenses, ingresando su sección electoral y municipio.

¿Es un voto obligatorio el 7 de Septiembre?

Sí, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, y no cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones y multas. Para quienes tienen entre 16 y 18 años, así como mayores de 70, la participación es optativa, pero la invitación a votar sigue siendo firme: cada sufragio representa la oportunidad de influir en decisiones que impactarán directamente en la vida cotidiana de la comunidad.

En la Segunda Sección Electoral, que abarca quince municipios entre ellos Pergamino, Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento y Ramallo, se elegirán en esta oportunidad once diputados provinciales, movilizando a más de 600.000 votantes, un número que refleja la magnitud e importancia de esta elección.

Más allá de la obligatoriedad y de las multas, la verdadera relevancia de este acto cívico radica en la posibilidad de decidir el futuro. La apatía puede parecer cómoda, pero en elecciones clave como estas, abstenerse significa dejar en manos de otros decisiones que afectan la infraestructura, los servicios, la educación y por sobre todas las cosas a la seguridad de la comunidad. Cada voto es un instrumento de cambio y una oportunidad de garantizar que las prioridades locales reflejen las necesidades y aspiraciones de los pergaminenses.

Por eso, el llamado es a participar, informarse y ejercer en esta ocasión el derecho al voto con conciencia. La democracia se construye en cada mesa electoral, y cada ciudadano tiene en sus manos la posibilidad de marcar la diferencia.

El 7 de septiembre no es un día cualquiera: es un momento para poder decidir, para involucrarse y para ser protagonista del futuro de Pergamino. Participar no solo es un deber legal, sino también un compromiso con la ciudad y con las generaciones que vendrán.

Elecciones y sanciones importantes

Los pergaminenses están convocados a participar de las elecciones, un momento clave para decidir el rumbo de la política local y bonaerense. Cumplir con el deber cívico de votar no es solo un derecho, sino también una obligación establecida por la Constitución Nacional y el Código Electoral.

Las personas que no concurran a emitir su voto, y que no puedan justificar su ausencia ante la Justicia Electoral, enfrentan multas significativas; esta sanción, contemplada en el artículo Nº 125 del Código Nacional Electoral bajo el apartado “faltas electorales”, busca garantizar la participación y el respeto por las normas democráticas que sostienen el sistema electoral.

No pagar la multa no es una opción sin consecuencias. Los infractores quedan registrados en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral, lo que implica restricciones significativas: durante un año no podrán realizar trámites como la obtención del pasaporte, y durante tres años estarán impedidos de acceder a cargos o empleos públicos.

Además, la Justicia Electoral ofrece un sistema para consultar el estado de las infracciones y regularizar la situación, reforzando así la obligación de cumplir con la participación ciudadana.

¿Qué dice la Constitución Nacional?

La Constitución Nacional es clara: “Se impondrá una multa al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta días de la respectiva elección”. Esta norma subraya que la elección es un derecho, pero también un deber que garantiza la representación democrática y la continuidad de las instituciones.

Concurrir a votar es, más que un acto formal, una oportunidad para influir en las decisiones que afectan la vida cotidiana de la comunidad. Cada ciudadano que asiste a las urnas contribuye a fortalecer la democracia, mientras que la inasistencia sin justificación acarrea consecuencias legales y limita derechos fundamentales. En este contexto, el llamado es claro: no dejar pasar la oportunidad de participar, cumplir con la obligación cívica y hacer oír la propia voz en las urnas.