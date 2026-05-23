Derrota con polémica de Douglas Haig en Chivilcoy

Pese a la derrota en Chivilcoy, Douglas sigue en la punta de la Zona 1 del Federal A.

En la tarde de este sábado y por la novena fecha del Torneo Federal A (primera de la segunda rueda), Douglas Haig sufrió su segunda derrota consecutiva aunque mantiene la punta de la Zona 1. El equipo de Pergamino perdió en Chivilcoy con Gimnasia por 2 a 0 en un cotejo que tuvo varias polémicas y un pobre arbitraje de Franco Morón.

El primer tiempo fue muy discreto en todo sentido. En un campo de juego en muy malas condiciones, a los dos les costó jugar. Carecieron de claridad y precisión, prácticamente no generaron jugadas riesgosas frente a los arcos, se prestaron la pelota y por momentos el trámite fue muy cortado.

Pero hubo incidencias importantes y fueron las dos expulsiones que sufrió Douglas. La primera fue a los 36' cuando el árbitro, a instancias del línea, expulsó a Mariano Mauri por un codazo que no existió por lo que la roja fue injusta. Y a los 40' fue expulsado Caballo que pegó un codazo delante del árbitro y dejó la cancha.

Con nueve jugadores Douglas buscó y a los 48' generó una clara situación que terminó con un tiro libre de Meza que pegó en el travesaño y pareció que la pelota entró pero el árbitro entendió que no. El arquero Dormisch salió rápido y buscó a Almada que quedó solo porque el arquero Perrone, había salido a festejar el gol hasta cerca de la mitad de la cancha y el jugador de Gimnasia solo tuvo que recorrer unos metros y colocar el 1 a 0. Un final de etapa increíble y dónde el árbitro fue el único protagonista con fallos que dejaron muchas dudas.

En el segundo tiempo, a pesar de la inferioridad numérica, Douglas fue por la igualdad. Manejó la pelota, dominó a su rival pero le faltó profundidad. Gimnasia prácticamente no hizo nada pero a los 28', tras un tiro libre que cayó en el área, Gutiérrez, de cabeza, colocó el 2 a 0 y empezó a sentenciar la historia.

A pesar del esfuerzo del Rojinegro, nada pudo hacer para revertir la historia en un partido con polémicas, con errores del árbitro, pero así y todo, los jugadores que quedaron en cancha y los que entraron dejaron todo. El próximo fin de semana Douglas tendrá revancha cuando reciba en Pergamino a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

GIMNASIA (Chivilcoy) 2

DOUGLAS HAIG 0

Estadio: “José María Paz”. Arbitro: Franco Morón. Asistentes: Leonel Suárez y Tomás Paquetin. Cuarto árbitro: Patricio Destefano. Gimnasia (Chivilcoy): Nicolás Dormiz, Mario Dauría, Franco Flores; Nahuel Zárate; Martín Gallo, Mauro Gutiérrez, Ezequiel Bassi, Patricio Ferreira; Franco Cáseres, Lucio Almada y Sebastián Marford. DT: Alberto Salvaggio. Douglas Haig: Facundo Perrone, Boris Magnago, Agustín Pezzi, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Robertino Seratto; Simón Fiorito, Jonatan Palacio y Carlos Arriola. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT 48' Almada (G): ST 28' Gutiérrez (G). Cambios: PT 37' Nicolás Canela por Seratto (D); ST 0' Lautaro Ojeda por Fiorito, Marcos Giménez por Arriola (D), 13' Joaquín Iturrieta por Bassi y Braian Visser por Almada (G), 18' Elián Tus por Cuello (D), 22' Marcos Salvaggio por Maltford y Valentín Fernández por Cáseres (G), 30' Luka Rosciano por Palacio (D). Amonestados: PT Cuello, Mauri (D) y Almada (G). Expulsados: PT 36' Mauri y 40' Caballo (D).