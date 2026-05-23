Semana de la Seguridad Vial: en San Nicolás las motos concentran la mayoría de los accidentes

Entre el 25 y el 29 de mayo se desarrollará la Semana Mundial para la Seguridad Vial, una campaña impulsada por Naciones Unidas que este año pone el foco en la movilidad segura de peatones y ciclistas.

En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, un relevamiento realizado sobre los accidentes reportados durante 2026 en la ciudad de San Nicolás expuso una fuerte presencia de motociclistas en los siniestros locales. La situación refleja una problemática que también se replica a nivel nacional, donde las motos encabezan las estadísticas de víctimas fatales.

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Entre enero y mayo de este año se registraron 50 accidentes de tránsito reportados en San Nicolás, según un relevamiento periodístico basado en episodios difundidos públicamente. De ese total, 37 siniestros involucraron motocicletas, ya sea en choques contra automóviles, colisiones entre motos, accidentes con peatones o despistes.

Los números muestran que cerca de tres de cada cuatro hechos de tránsito registrados durante 2026 tuvieron participación de motociclistas. Enero fue el mes con mayor cantidad de reportes, con 18 accidentes, seguido por marzo con 11 y abril con 9. Febrero y mayo contabilizaron seis episodios cada uno.

Entre las situaciones más frecuentes aparecen los choques entre motos y automóviles o camionetas, con 18 casos acumulados durante los primeros cinco meses del año. También se reportaron despistes, caídas y colisiones entre motociclistas.

Heridos graves y víctimas fatales en los siniestros viales

El relevamiento también permitió identificar al menos siete casos de personas que sufrieron heridas graves o debieron permanecer internadas en terapia intensiva como consecuencia de accidentes ocurridos en la ciudad.

Además, durante el período analizado se registraron seis fallecimientos vinculados a siniestros viales. Aunque se trata de datos construidos a partir de reportes periodísticos y no de estadísticas oficiales consolidadas, el panorama refleja una preocupación creciente en torno a la seguridad vial local.

La participación recurrente de motocicletas en los accidentes vuelve a poner en discusión factores como el uso del casco, el respeto por las normas de tránsito, los excesos de velocidad y la convivencia entre distintos actores en la vía pública.

Las estadísticas nacionales confirman la tendencia

Los datos locales coinciden con las estadísticas nacionales elaboradas por la Dirección Nacional de Observatorio Vial. Según el último informe actualizado en abril de 2026 con datos correspondientes a 2025, en Argentina se registraron 4.060 fallecidos en el sistema de tránsito.

El informe nacional sostiene que las motocicletas concentran el 46% de las víctimas fatales, seguidas por los ocupantes de automóviles con el 23%, los peatones con el 14% y los ciclistas con el 5%.

Las cifras oficiales también muestran que los hombres jóvenes de entre 15 y 34 años continúan siendo el grupo más afectado por la siniestralidad vial. Además, el 50% de los hechos fatales ocurre en rutas y la mayoría de los casos responde a colisiones.

En este contexto, durante la Semana Mundial para la Seguridad Vial distintas organizaciones impulsarán campañas de concientización orientadas a promover el respeto por las normas de tránsito, reducir la velocidad y fortalecer el cuidado de peatones y ciclistas.