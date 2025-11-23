Douglas perdió la ida de la semis con Atlético Rafaela

En el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A , Atlético Rafaela se llevó el triunfo de Pergamino ante Douglas Haig . Sin sobrarle nada se impuso 2 a 1 en la noche de este domingo en el “Miguel Morales” gracias a su efectividad y quedó bien posicionado para la revancha.

El partido comenzó con Douglas Haig como protagonista, manejó la pelota, como siempre puso la pelota en el piso, abrió la cancha y buscó por los laterales. Si bien no tuvo demasiada profundidad, fue el que controló las acciones al inicio.

Con el correr de los minutos la Crema emparejó, pero sin demasiada profundidad. Sin embargo a los 22', la visita tuvo un tiro libre a su favor, Facundo Affranchino remató, la pelota se desvío en un jugador de la barrera, descolocó a Ezequiel Bacher y la visita se colocó 1 a 0. Inmediatamente el partido se detuvo porque cayó pirotecnia cerca del arquero visitante, quien debió ser atendido.

Después de 5 minutos el partido se reanudó y en la primera que tuvo, a los 28', Douglas llegó al empate. Desde larga distancia Elián Tus metió un derechazo inolvidable que se metió en el ángulo izquierdo del arquero. Un golazo para poner el 1 a 1.

Tras la igualdad, el Rojnegro siguió buscando y tuvo dos buenas chances mediante Joaquín Castellano con un cabezazo que se fue cerca y un mano a mano que el arquero le tapó a Santiago Gutiérrez. Atlético también tuvo las suyas, pero Bacher le ahogó el grito a Ciro Lineker y Muriel Orlando sacó cerca de la línea un cabezazo de Fernández. Así se fue un primer tiempo que por momentos tuvo ritmo y situaciones y en otros fue cortado ya que Atlético, cuando no tuvo la pelota en su poder, lo hizo friccionado.

En el segundo tiempo Douglas Haig salió mejor y empezó a buscar el segundo. Sin embargo, a los 19', tras un tiro de esquina, Affranchino apareció en el primer palo para colocar el 2 a 1. Un baldazo de agua fría para el equipo de Pergamino que era superior.

Douglas sintió el impacto pero se repuso y fue nuevamente por la igualdad. La tuvo a los 28' mediante Agustín Jara pero el arquero mandó la pelota al córner magistralmente. En los últimos minutos, el Fogonero intentó pero se desesperó, equivocó los caminos y no pudo llegar a la igualdad. Ahora intentará dar vuelta la historia en Rafaela y buscar un triunfo por dos goles de diferencia para pasar a la final.

DOUGLAS HAIG 1

ATLETICO RAFAELA 2

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Guido Córdoba y Oscar Bono. Cuarto árbitro: Lautaro Castagñola. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Lautaro Ojeda; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Atlético Rafaela: Manuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Guatier, Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Juan Martín Capurro, Tadeo Marchiori, Ciro Leineker y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez. Goles: PT 22' Affranchino (AR), 28' Tus (D); y ST 19' Affranchino (D). Cambios: ST 15' Mauro Ponce de León por Tus, Agustín Jara por Orlando (D), 25' Martín Gómez por Ojeda (D), 30' Agustín Pastorelli por Albertengo y Ezequiel Marqués por Marchiori (AR), Lorenzo Muñoz por Mauri y Emiliano Bogado por Magnago (D), 40' Derlis Aquino por Leineker (AR) y 44' Damiano Jaime por Soloa (AR). Amonestados: PT Meza (D), ST Mauri y Ojeda (D); y Soloa (AR).