Douglas puso de rodillas a Olimpo y acaricia las semifinales de la Reválida

En la noche de este domingo y por el partido de ida se los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A , Douglas Haig goleó 5 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca en el Estadio Miguel Morales y dio un gran paso rumbo a las semifinales. Con Gonzalo Baglivo como gran figura y autor de tres goles (suma cinco en los últimos tres partidos), el Rojinegro golpeó otra vez en los primeros 90 minutos de la serie. Muriel Orlando y Santiago Gutiérrez convirtieron los restantes tantos del Fogonero, que buscará sellar la clasificación el próximo fin de semana en terreno visitante.

Douglas Haig salió con todo y antes de los dos minutos ya generó la primera situación. Tras una gran jugada colectiva, Baglivo remató desde fuera del área pero la pelota se fue desviada. Un minuto después fue Joaquín Castellano quien probó de media distancia y el balón terminó arriba del travesaño.

El dominio del Rojinegro fue muy claro ante un Olímpo que solo atinó a defenderse y tratar de contragolpear. Pero tanto insistió el equipo de Sebastián Cejas que a los 36' tuvo su merecido premio. Un centro desde la derecha cayó en el segundo palo y allí apareció la gran figura y goleador de los últimos partidos, Baglivo, quien solo tuvo que tocar la pelota para colocar el 1 a 0 muy merecido.

Y tanta fue la superioridad que a los 41' apareció nuevamente Baglivo y sacó un tremendo zurdazo desde afuera del área que se metió en el palo derecho del arquero. Otro golazo del mediocampista que cada vez juega mejor.

En el arranque del segundo tiempo Douglas Haig fue demoledor. A los 2' un centro del “Sapito” Gutiérrez fue conectado por Muriel Orlando, quien colocó el 3 a 0. Lejos de relajarse, el equipo pergaminense siguió insistiendo y a los 8' llegó al 4 a 0 mediante Gutiérrez, quien aprovechó una serie de rebotes para romperle el arco a Juan Pablo Lungarzo. Y los golazos siguieron llegando, porque a los 14' apareció nuevamente Baglivo, que con su derecha mágica acarició la pelota y la metió al palo izquierdo del arquero para el 5 a 0.

Lo que quedó de partido estuvo demás. Llegaron los cambios y Douglas Haig controló las acciones a su gusto. El equipo de Sebastián Cejas jugó el mejor partido de la temporada. Ganó, gustó y goleó pero no a cualquiera, a un rival de jerarquía y de nivel, aunque el Fogonero hizo todo bien y quedó a un paso de meterse entre los cuatro equipos que pelearán por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

DOUGLAS HAIG 5

OLIMPO (Bahía Blanca) 0

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Maximiliano Macheroni. Asistentes: Sebastián Osudar y Hugo Fleitas. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Olimpo: Juan Pablo Lungarzo; Ivo Di Buo, Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra; Leandro Espejo, Sebastián Fernández, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Cristian Amarilla y Gonzalo Tarifa. DT: Mauricio Giganti. Goles: PT 36' y 41' Baglivo (D); ST: 2' Orlando (D), 8' Gutiérrez (D) y 14' Baglivo (D). Cambios: ST 0' Gastón Vega por Di Buo (O), 12' Mauro Ponce de León por Castellano (D), 16' Alan Murialdo por Coacci (D), 19' Luciano Cuello por Mauri, Martín Gómez por Meza y Lautaro Ojeda por Baglivo (D), 21' Gonzalo Grova por Espejo (O), 27' Fabricio González por Tus (D) y Martín Pros por Tarifa (O). Amonestados: PT Di Buo (O); ST Baglivo (D), Grova (O), Ojeda (D) y Amarilla (0).