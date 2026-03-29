Douglas Haig pegó de entrada y alcanzó su segundo triunfo

Por la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A, Douglas Haig visitó este domingo a Gimnasia de Concepción del Uruguay y se hizo fuerte a base de su protagonismo y sobre todo de su contundencia a la hora de definir. Ganó 3 a 1 en un partido en el cual tuvo un arranque implacable y luego supo manejarlo más allá de algunos sobresaltos.

El Rojinegro una vez más salió con todo y tuvo 10 minutos arrolladores. A los 2' el arquero Emilio Rébora le sacó un buen remate a Marcos Giménez y mando la pelota al córner. De ese tiro de esquina llegó la apertura del marcador cuando un centro al corazón del área fue conectado por Lucas López, quien sólo en el área chica, empujó la pelota al fondo de la red para el 1 a 0.

Cuatro minutos más tarde, tras otro tiro de esquina la pelota le quedó a Luciano Cuello quien envío el centro, el balón dio en la mano de un defensor y el árbitro marcó un claro penal que Guillermo Pereira cambió por gol con un disparo fuerte al medio del arco para colocar el 2 a 0.

A partir de ese momento el local intentó reaccionar pero no tuvo ideas claras, sobre todo en ataque. Recién sobre el final pudo manejar un poco más la pelota pero nunca pudo llevar real peligro al arco defendido por Facundo Perrone.

Douglas manejó el ritmo del partido. Con la diferencia a su favor trató de equilibrar las fuerzas ya que el calor fue sofocante y cuando encontró los espacios siempre inquietó por los laterales. Su eficacia y el gran comienzo, le permitieron irse al descanso con una buena diferencia de dos goles.

Segundo tiempo con más goles

En el segundo tiempo Gimnasia fue por el descuento pero continúo teniendo problemas a la hora de generar juego. Douglas se mantuvo expectante y cuando tuvo espacios, líquido el pleito. A los 15' entraron Simón Fiorito y Joaquín Castellano y en la primera que se juntaron, llegó el tercer tanto. Fiorito corrió al espacio por la derecha, aprovechó el error de un defensor, envío el centro y Castellano, sólo, colocó el 3 a 0.

Dos minutos más tarde Gómez cometió una fuerte infracción sobre Fiorito ya que fue con la pierna muy arriba y el árbitro Rekers, correctamente, le mostró la tarjeta roja.

Todo se le simplificó a Douglas que se dedicó a cuidar la pelota y el marcador. Sin embargo a los 23' una pelota cayó al área fogonera, impactó en la mano de Agustín Pezzi y el árbitro marcó penal que Jonathan Benítez cambió por gol y llegó al descuento 1-3.

Gimnasia se animó y fue por más. A los 30’ Perrone le tapó un gran mano a mano a Augusto Sonzgoni y salvó a Douglas. En los últimos 15', el equipo de Pergamino volvió a controlar la pelota, pero a los 40' se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Cuello y otra vez Gimnasia revivió, aunque ya no tuvo demasiado tiempo.

Douglas Haig terminó de cerrar el partido y cosechó tres puntos muy importantes para tener un comienzo de torneo ideal. Jugó dos y ganó los dos y ahora afrontará dos partidos seguidos de local ante Defensores de Villa Ramallo (líder junto a Douglas Haig) y El Linqueño.

GIMNASIA (CDU) 1

DOUGLAS HAIG 3

Estadio: Hermanos Manuel y Ramón Núñez. Arbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Emanuel Serale y Bruno Pezzotta. Cuarto árbitro: Jonatan Mapeli. Gimnasia (CdU): Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Facundo Laumann, Nicolás Gómez y Ariel González; Nicolás Germanier, Lautaro Altamirano, Juan Manuel Rodríguez; Agustín Favre, Augusto Sonzogni y Micael Bogado. DT: Juan Luis Monge. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri y Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza y Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT 3' López (DH), 7' Pereira -penal- (DH); ST 15' Castellano (DH) y 24' Benítez (G) -penal-. Cambios: ST 0' Musicó por González (G), 8' Agustín Pezzi por López y Simón Fiorito por Tus (DH), 13' Joaquín Castellano por Pereira (DH), 25' Carlos Arriola por Caballo y Robertino Seratto por Giménez (DH), 32' Gabriel Baltore por Germanier y Tomás Valle por Suárez (G). Amonestados: PT Pereira (DH); ST Rodríguez (G), Cuello y Pezzi (DH) y Bogado (G). Expulsados: ST 16' Gómez (G) y 40' Cuello (DH).