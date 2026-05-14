Concejo Deliberante de San Nicolás: una sesión sin despachos y enfocada en el ingreso de nuevos proyectos

La Orden del Día de la sesión prevista para este jueves no incluye despachos de comisión, por lo que no habrá expedientes preparados para su aprobación o rechazo en el recinto.

En la ciudad nicoleña, el Concejo Deliberante de San Nicolás realizará este jueves una sesión ordinaria atípica, ya que no habrá despachos de comisión para su tratamiento en el recinto. La jornada estará dedicada principalmente al ingreso formal de nuevos expedientes y a su envío a las comisiones correspondientes para su análisis.

La ausencia de despachos de comisión modifica la dinámica habitual del cuerpo legislativo. En esta instancia, los concejales no contarán con proyectos previamente analizados y dictaminados, por lo que no se prevén votaciones para aprobar o rechazar iniciativas.

Los despachos constituyen el paso previo al tratamiento definitivo de los expedientes, ya que permiten que cada propuesta sea estudiada en profundidad por las distintas comisiones antes de llegar al recinto. Al no haber dictámenes, la sesión tendrá un carácter predominantemente administrativo.

Entre los expedientes que serán incorporados al temario figura una iniciativa del bloque Fuerza Patria para implementar un programa de asistencia alimentaria y refugio nocturno destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

También se presentará un pedido de informes dirigido al Ente Regulador de Servicios Sanitarios para conocer detalles sobre la presión del agua en distintos barrios de la ciudad.

Por otra parte, ingresará un proyecto vinculado a la regulación de la actividad de acompañantes terapéuticos en el ámbito local. A su vez, el bloque La Libertad Avanza impulsará una propuesta para solicitar la instalación de cámaras de seguridad en las inmediaciones de escuelas y jardines de infantes del Partido.

Una jornada legislativa de ingreso y derivación de expedientes

Además de los proyectos mencionados, la Orden del Día contempla declaraciones de interés y notas particulares que serán puestas en conocimiento del cuerpo deliberativo.

Sin expedientes con despacho previo, la sesión de este jueves estará centrada en el ingreso y la asignación de iniciativas a las comisiones correspondientes, donde comenzará el proceso de estudio y debate antes de un eventual tratamiento en el recinto.