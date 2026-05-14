jueves 14 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Concejo Deliberante de San Nicolás: una sesión sin despachos y enfocada en el ingreso de nuevos proyectos

    La sesión de San Nicolás no incluye expedientes con dictamen de comisión, por lo que la actividad legislativa estará centrada en la presentación.

    14 de mayo de 2026 - 10:12
    La Orden del Día de la sesión prevista para este jueves no incluye despachos de comisión, por lo que no habrá expedientes preparados para su aprobación o rechazo en el recinto.

    La Orden del Día de la sesión prevista para este jueves no incluye despachos de comisión, por lo que no habrá expedientes preparados para su aprobación o rechazo en el recinto.

    Concejo Deliberante de San Nicolás

    En la ciudad nicoleña, el Concejo Deliberante de San Nicolás realizará este jueves una sesión ordinaria atípica, ya que no habrá despachos de comisión para su tratamiento en el recinto. La jornada estará dedicada principalmente al ingreso formal de nuevos expedientes y a su envío a las comisiones correspondientes para su análisis.

    Lee además
    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José
    La nicoleña Delfina Viñale participó en el programa “Es mi sueño”, el reality musical conducido por Guido Kaczka en Canal 13, y logró avanzar a la segunda etapa del certamen luego de ser elegida por el jurado. video

    San Nicolás: Delfina Viñale deslumbró en televisión nacional y sigue en carrera por su sueño

    Sin despachos de comisión en el Concejo Deliberante

    La ausencia de despachos de comisión modifica la dinámica habitual del cuerpo legislativo. En esta instancia, los concejales no contarán con proyectos previamente analizados y dictaminados, por lo que no se prevén votaciones para aprobar o rechazar iniciativas.

    Los despachos constituyen el paso previo al tratamiento definitivo de los expedientes, ya que permiten que cada propuesta sea estudiada en profundidad por las distintas comisiones antes de llegar al recinto. Al no haber dictámenes, la sesión tendrá un carácter predominantemente administrativo.

    Qué proyectos ingresarán durante la sesión

    Entre los expedientes que serán incorporados al temario figura una iniciativa del bloque Fuerza Patria para implementar un programa de asistencia alimentaria y refugio nocturno destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

    También se presentará un pedido de informes dirigido al Ente Regulador de Servicios Sanitarios para conocer detalles sobre la presión del agua en distintos barrios de la ciudad.

    Por otra parte, ingresará un proyecto vinculado a la regulación de la actividad de acompañantes terapéuticos en el ámbito local. A su vez, el bloque La Libertad Avanza impulsará una propuesta para solicitar la instalación de cámaras de seguridad en las inmediaciones de escuelas y jardines de infantes del Partido.

    Una jornada legislativa de ingreso y derivación de expedientes

    Además de los proyectos mencionados, la Orden del Día contempla declaraciones de interés y notas particulares que serán puestas en conocimiento del cuerpo deliberativo.

    Sin expedientes con despacho previo, la sesión de este jueves estará centrada en el ingreso y la asignación de iniciativas a las comisiones correspondientes, donde comenzará el proceso de estudio y debate antes de un eventual tratamiento en el recinto.

    Temas
    Seguí leyendo

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José

    San Nicolás: Delfina Viñale deslumbró en televisión nacional y sigue en carrera por su sueño

    San Nicolás no registró casos de hantavirus en 2026 y refuerzan las recomendaciones de prevención

    San Nicolás: Buscan a Priscila Pavón y a sus dos hijos tras retirarse del Hospital San Felipe sin alta médica

    San Nicolás: estudiantes participaron de una charla sobre delitos digitales y riesgos en internet

    San Nicolás: La UP3 supera el promedio provincial de hacinamiento y roza el 176% de sobrepoblación

    San Nicolás: Hallaron una boa constrictora de dos metros en la zona del Eco Parque

    Concurso de canto en San Nicolás: buscan las mejores voces infantiles de la ciudad

    El transporte diario a San Nicolás supera los $28.000 semanales en algunos recorridos

    El director de la Clínica Centro negó tener participación en la facturación a PAMI que investiga la Justicia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José
    Las auxiliares reclamaron que el Consejo Escolar explique públicamente qué ocurrió con la documentación presentada y pidieron una solución inmediata. 

    Auxiliares escolares protestaron en Zárate por salarios impagos y demoras administrativas

    El PAMI oficializó cambios en las oficinas locales de Ramallo. Ramiro Pérez asumirá en Ramallo y Mauro Petunchi quedará al frente de la dependencia de Pérez Millán, que llevaba casi un año vacante.

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

    La Orden del Día de la sesión prevista para este jueves no incluye despachos de comisión, por lo que no habrá expedientes preparados para su aprobación o rechazo en el recinto.

    Concejo Deliberante de San Nicolás: una sesión sin despachos y enfocada en el ingreso de nuevos proyectos

    En el marco de la campaña nacional “Más Miel Todo el Año”, se desarrollará una jornada dedicada a la apicultura este sábado.

    Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo