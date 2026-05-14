Auxiliares escolares protestaron en Zárate por salarios impagos y demoras administrativas

Las auxiliares reclamaron que el Consejo Escolar explique públicamente qué ocurrió con la documentación presentada y pidieron una solución inmediata.

Auxiliares de distintas instituciones educativas se manifestaron este jueves frente al Consejo Escolar de la ciudad de Zárate para exigir el pago de salarios adeudados. Según denunciaron, fueron mensualizadas entre febrero y marzo, pero todavía no percibieron haberes por presuntas demoras administrativas en la carga de documentación.

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La protesta se realizó durante la mañana en la sede del Consejo Escolar, ubicada sobre calle 3 de Febrero. Las trabajadoras aseguraron que no abandonarían el lugar hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

Durante la manifestación, explicaron que continúan asistiendo diariamente a sus puestos pese a no haber cobrado desde su incorporación formal al sistema. “Nos dicen que estamos cargadas y que vamos a cobrar, pero pasan los meses y no ocurre nada”, expresaron.

Las auxiliares remarcaron que muchas son sostén de familia y atraviesan una situación económica crítica. “Tenemos hijos, cuentas que pagar y obligaciones que no pueden esperar”, señalaron.

Demoras administrativas en el Consejo Escolar de Zárate

Según relataron, dos trabajadoras viajaron recientemente a La Plata para consultar personalmente el estado del trámite. Allí, les habrían informado que las 23 auxiliares afectadas no figuraban cargadas en el sistema provincial.

“Nos dijeron que Zárate era el único distrito donde todavía no habían llegado los papeles”, afirmaron durante la protesta. La situación generó malestar, ya que desde el distrito les habrían asegurado que los expedientes estaban correctamente presentados.

Además del retraso salarial, las trabajadoras denunciaron que en algunas escuelas deben aportar productos de limpieza de sus propios hogares ante la falta de insumos.

ATE Zárate acompañó el reclamo por salarios adeudados

La protesta contó con el respaldo de ATE Zárate. Su secretario general, Fernando Pérez, explicó que la documentación “no fue escaneada en tiempo y forma”, lo que habría impedido que las auxiliares cobraran en mayo.

Según indicó, el pago podría concretarse recién a comienzos de junio, aunque advirtió que nuevas demoras podrían generar vencimientos de certificados y otros requisitos administrativos, complicando aún más la situación.

Pérez sostuvo que no se trata de un caso aislado y mencionó otros problemas similares en escuelas de Zárate, Lima y la zona de islas, donde también se registraron retrasos en el pago a trabajadores.

Las auxiliares reclamaron una explicación pública del Consejo Escolar y una solución urgente. “Nosotras cumplimos todos los días. Lo único que pedimos es cobrar lo que nos corresponde”, expresaron frente al edificio.