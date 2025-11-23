Con la ilusión encendida, Douglas va por otro triunfo en el Miguel Morales

Pergamino vuelve a prepararse para una noche de alto voltaje futbolístico. Este domingo, desde las 20:05, Douglas Haig recibirá en el Estadio Miguel Morales a Atlético Rafaela por la ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A , instancia que entrega el segundo ascenso a la Primera Nacional. El Rojinegro, que atraviesa su mejor momento del año, intentará repetir lo hecho en cada una de las tres fases previas: ganar en casa para viajar con buenas chances a la revancha.

El encuentro será dirigido por el cordobés Fernando Rekers y, como en toda la Reválida, el rival contará con ventaja deportiva: en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol tras los dos partidos, clasificará la Crema. Por eso, el partido en Pergamino se vuelve determinante para las aspiraciones rojinegras.

Douglas Haig llega a estas semifinales con la confianza por las nubes. No solo porque eliminó a tres rivales exigentes -Independiente de Chivilcoy, Argentino de Monte Maíz y Olimpo de Bahía Blanca- sino por la forma en que lo hizo: siempre sin ventaja deportiva, mostrando carácter, orden y contundencia.

La llave de cuartos de final ante Olimpo quedará en los libros: un 6 a 0 global, con un inolvidable 5 a 0 en el Miguel Morales y un trabajado 1 a 0 en Bahía Blanca, donde el equipo de Sebastián “Terremoto” Cejas se mostró sólido, inteligente y efectivo. El gol de Santiago Gutiérrez en el “Roberto Carminatti” y las atajadas de Ezequiel Bacher -incluido un penal- alimentaron un envión anímico que se trasladó a toda la ciudad.

Antes, el Rojinegro ya había mostrado signos de resurrección futbolística tras una pobre Zona Campeonato. La llegada de Cejas fue un punto de inflexión: el plantel recuperó confianza, mejoró su estructura defensiva y encontró funcionamiento ofensivo en transición. Douglas Haig es un equipo reconocible, compacto y con una idea clara: intensidad, sacrificio y decisión en los momentos clave.

La duda es Gonzalo Baglivo

La gran incógnita para el entrenador es Gonzalo Baglivo, pieza fundamental en esta campaña. El mediocampista sufrió una distensión de rodilla en Bahía Blanca y debió dejar la cancha a los 10 minutos del primer tiempo. Desde entonces la mirada estuvo puesta en su recuperación con kinesiología, tareas específicas y evaluaciones diarias.

Baglivo, además de ser el máximo goleador de Douglas Haig en la Reválida, es parte del equilibrio emocional y técnico del mediocampo. Por eso, Cejas esperará hasta último momento para decidir si juega. Su evolución no fue la esperada y en caso de no estar en condiciones de jugar, su reemplazante será Lautaro Ojeda, quien ocupó su lugar cuando debió dejar la cancha en Bahía Blanca y conoce el rol dentro del esquema.

La probable formación del “Rojinegro” es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Lautaro Ojeda o Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Douglas Haig va por otra noche clave. Desde las 20:05, el “Rojinegro” recibe en el Miguel Morales a Atlético Rafaela por la ida de las semifinales de la Reválida del Federal A. Con tres triunfos seguidos en casa y en su mejor momento del año, el equipo de Sebastián Cejas buscará un nuevo golpe que lo deje bien parado para la revancha, ante un rival que cuenta con ventaja deportiva. La gran duda es Gonzalo Baglivo, pieza clave del mediocampo y goleador del Fogonero en la Reválida, que arrastra una lesión en la rodilla. Si no llega, su lugar será para Lautaro Ojeda. Rafaela llega sólido y con el envión de haber eliminado a Guillermo Brown, mientras que Douglas busca repetir su receta: intensidad, orden y contundencia en Pergamino. Noche de ilusión en el Miguel Morales. El Fogonero quiere seguir soñando con el ascenso. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar" View this post on Instagram

La Crema, un rival duro

Atlético Rafaela llega a Pergamino con la calma que otorga una estructura sólida y la experiencia de haber disputado recientemente la final por el primer ascenso ante Ciudad Bolívar en San Nicolás. Si bien cayó por penales, el conjunto santafesino demostró carácter y regularidad durante toda la temporada.

En la instancia anterior de la Reválida, eliminó a Guillermo Brown de Puerto Madryn con autoridad (3 a 1 en el global). El entrenador Iván Juárez no presentaría bajas entre los habituales titulares, salvo Ijiel Protti, quien continúa recuperándose de una molestia muscular, y las lesiones que arrastran Roque Ramírez y Nicolás Utrera, ambos en plena recuperación. Así, Rafaela llegaría con el mismo once que utilizó en las últimas presentaciones.

Territorio de ilusión y fortaleza

La localía se convirtió en un factor determinante para Douglas Haig. En esta Reválida, ganó los tres partidos disputados en el Miguel Morales y lo hizo con contundencia: 4 a 2 a Independiente de Chivilcoy, 2 a 0 a Argentino de Monte Maíz y 5 a 0 a Olimpo.

Además del rendimiento futbolístico, el equipo encontró respaldo en el empuje de su gente. Las tribunas volvieron a latir como en las grandes jornadas, y este domingo se espera un muy buen marco de público. El clima que se generó en la ciudad durante la semana -alimentado por la histórica goleada ante Olimpo en la ida de los cuartos de final- augura una de las mejores convocatorias del año.

Noche para seguir soñando

Douglas Haig y Atlético Rafaela llegan a esta semifinal con presentes distintos pero con un mismo objetivo: alcanzar la final por el ascenso. El “Fogonero”, con una levantada notable y un envión emocional que contagia, y la “Crema”, con la regularidad y la jerarquía de un plantel armado para ascender.

Para el equipo pergaminense la clave será repetir lo hecho en las series anteriores: ser protagonista en Pergamino, sostener la intensidad, aprovechar su ataque vertical y minimizar errores ante un rival que castiga cada desatención.

Después de una temporada irregular, de cambios de rumbo y de momentos críticos, Douglas Haig se reinventó. Hoy está entre los cuatro mejores de la Reválida y con la posibilidad concreta de pelear por el ascenso. El presente lo encuentra fuerte, convencido y con un esquema de juego aceitado.

Este domingo, a las 20:05, en el Miguel Morales, el Fogonero tiene la oportunidad de dar otro golpe, como lo hizo ante Olimpo, como lo hizo ante Monte Maíz, como lo hizo ante Chivilcoy. La ciudad se prepara para acompañar. El equipo, para competir. Y el sueño, para seguir creciendo.