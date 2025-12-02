martes 02 de diciembre de 2025
    • Avanza el traslado a Zárate de Mercedes-Benz luego de cerrar su histórica planta en Virrey del Pino

    Mercedes-Benz Camiones y Buses acelera la mudanza hacia su nuevo Centro Industrial en Zárate, una inversión estratégica de USD 110 millones.

    2 de diciembre de 2025 - 17:59
    Mercedes-Benz Camiones y Buses, despide su histórica planta en Virrey del Pino tras 74 años, con la última unidad producida antes de iniciar la mudanza al nuevo Centro Industrial Zárate

    Mercedes-Benz Camiones y Buses, despide su histórica planta en Virrey del Pino tras 74 años, con la última unidad producida antes de iniciar la mudanza al nuevo Centro Industrial Zárate

    03489citynoticias.com.ar

    Mercedes-Benz Camiones y Buses cumplió su cuarto aniversario como filial independiente de Daimler Truck y marcó un momento histórico al producir la última unidad en su planta de Virrey del Pino. Tras 74 años de actividad, la compañía inicia la transición hacia su nuevo Centro Industrial en Zárate, que comenzará a operar en 2026.

    Traslado industrial y cierre de una etapa histórica

    Durante más de siete décadas, el Centro Industrial Juan Manuel Fangio fue el corazón de la producción de la marca en Argentina. Desde allí salieron el primer camión Mercedes-Benz del país y miles de unidades que abastecieron a transportistas y empresas de todo el territorio. El cierre de la planta marca el final de una etapa emblemática.

    Una inversión de USD 110 millones y nueva tecnología

    La firma avanza con la mudanza hacia Zárate, donde se construye un complejo industrial que demandó una inversión total de USD 110 millones. Allí se producirán los modelos Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, y la línea de repuestos REMAN, en un entorno pensado para mayor eficiencia y flexibilidad.

    Zárate, logística estratégica y expansión futura

    El nuevo predio cuenta con una ubicación clave por su cercanía al puerto y ya aloja el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, operativo desde fines de 2024. Este espacio abastece a 45 puntos de atención en todo el país y mejora tiempos de entrega con servicios como “piezas urgentes”, disponibles en el día o en 48 horas.

