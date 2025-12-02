martes 02 de diciembre de 2025
    • En la Provincia y Pergamino rige el nuevo esquema de horarios para la venta de bebidas alcohólicas

    Provincia de Buenos Aires activó el horario de verano para la venta de alcohol y los comercios de Pergamino podrán vender hasta las 23:00.

    2 de diciembre de 2025 - 15:29
    Provincia confirmó los cambios de horarios.

    Con la llegada de diciembre, comenzó a regir en toda la provincia de Buenos Aires el horario de verano para la venta de bebidas alcohólicas, un esquema más amplio que busca acompañar los hábitos de consumo propios de los meses más calurosos y la mayor actividad comercial durante la temporada.

    la provincia sumo a pergamino en el plan verano para evitar cortes de luz en verano

    La Provincia sumó a Pergamino en el Plan Verano para evitar cortes de luz en verano
    La medida regirá en Pergamino desde el martes.

    Los bancos cambian de horario desde el 1° de diciembre: en Pergamino la medida comenzará el martes

    A tener en cuenta en Pergamino

    El nuevo período, que incluye a los comercios de Pergamino, se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, habilita a los comercios a vender alcohol entre las 10:00 y las 23:00. Esto representa dos horas adicionales respecto del horario permitido en el resto del año y marca un cambio clave para locales que incrementan sus ventas en esta época.

    La ampliación del horario responde a un esquema que la provincia viene aplicando hace varios años y que contempla la diferencia entre la dinámica comercial del verano y el invierno. En distritos turísticos, la mayor parte del movimiento se concentra por la tarde y la noche, lo que hacía necesario un marco más flexible.

    Extienden el horario para la venta de bebidas alcohólicas en Provincia

    Por ley, del 1 de mayo al 30 de noviembre volverá a regir el horario habitual de 10:00 a 21:00. Esta alternancia quedó establecida cuando se modificó la normativa para permitir que los comercios pudieran trabajar con horarios más realistas según la época del año.

    La medida alcanza tanto a supermercados, autoservicios, kioscos y despensas como a locales que realizan delivery. En todos los casos, el objetivo es ordenar la actividad comercial y evitar sanciones por desconocimiento del horario vigente.

    El calendario de la provincia queda así dividido en dos etapas claras: del 1 de diciembre al 30 de abril, venta permitida de 10:00 a 23:00; y del 1 de mayo al 30 de noviembre, de 10:00 a 21:00. Con la llegada del calor, ya rige la franja extendida.

