martes 02 de diciembre de 2025
    • San Nicolás se ilumina y renueva su clásico recorrido navideño para miles de familias

    San Nicolás abrió una nueva edición de su tradicional circuito navideño con intervenciones luminosas, figuras gigantes y espacios renovados.

    2 de diciembre de 2025 - 17:30
    San Nicolás de los Arroyos volvió a transformarse este diciembre en un gran escenario festivo: luces, colores y estructuras gigantes decoran los puntos más emblemáticos de la ciudad para dar inicio a una nueva temporada navideña que ya se convirtió en tradición.

    El Informante
    navidad

    San Nicolás de los Arroyos encendió nuevamente su tradicional recorrido navideño, una propuesta gratuita que transforma plazas, paseos y edificios emblemáticos en escenarios iluminados para disfrutar en familia. La ciudad vuelve a apostar a la magia, la fotografía y los encuentros al aire libre durante todo diciembre.

    Recorridos navideños en plazas y espacios emblemáticos

    La Plaza Mitre se destaca con su estructura de esferas rojas y una instalación luminosa que ya es un símbolo de la Navidad nicoleña. En la Plaza de los Inmigrantes, el gran regalo iluminado y la clásica cúpula navideña convocan a vecinos y turistas que buscan fotos y paseos nocturnos.

    Postales luminosas en edificios y paseos icónicos

    El Teatro San Nicolás volvió a lucir su imponente moño gigante y el soldado cascanueces que ya es un ritual local. En la Bajada Belgrano, las luces colgantes forman un cálido túnel perfecto para caminar al atardecer, mientras que el letrero de la Costanera suma nuevas estructuras iluminadas que lo convierten en una postal obligada.

    La ciudad se prepara para el tradicional Encendido del Arbolito

    En los próximos días se realizará el Encendido del Arbolito, un evento multitudinario que marca la apertura oficial de la temporada navideña. Con un abanico de propuestas culturales y turísticas, San Nicolás vuelve a consolidarse como un destino ideal para escapadas de fin de año.

    Quienes quieran sumar actividades y conocer la agenda completa pueden visitar www.descubrisannicolas.com.ar. Las luces ya están encendidas y la ciudad invita a vivir un recorrido único y lleno de encanto.

