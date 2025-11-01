Douglas empató en Monte Maíz y sigue adelante en la Reválida

En la tarde de este sábado en Monte Maíz, Douglas Haig dio un nuevo paso en la Reválida del Torneo Federal A . Al igualar 1 a 1 en el partido de vuelta ante Argentino de esa localidad avanzó a los cuartos de final de este tramo del certamen que pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El Rojinegro llegó a este partido con una ventaja de 2 a 0 lograda dos semanas atrás en el Estadio Miguel Morales y si bien comenzó perdiendo con un gol de Ramón Lentini a los 22 minutos del primer tiempo, llegó al empate con un golazo de Gonzalo Baglivo (también había convertido en la ida), antes del cierre de la etapa inicial.

Lejos de salir a especular, el equipo de Pergamino se le plantó de igual a igual a Argentino desde el arranque del partido y trató de ser protagonista. Pero el local, obligado por las circunstancias, también fue por el triunfo por lo que el partido por momentos se tornó de ida y vuelta.

A los 14 minutos, el entrenador del Rojinegro, Sebastián Cejas, sorprendió con un cambio. Envió a la cancha a Lautaro Ojeda por Boris Magnago para reforzar la banda derecha, lugar elegido por Argentino para atacar. Sobre los 22', el equipo local metió la pelota al área a través de Sarmiento y de arriba ganó Lentini, quien colocó el 1 a 0.

A Douglas Haig le costó reponerse pero luego de unos minutos volvió a tomar el rol protagónico. Puso la pelota al piso, comenzó a abrir la cancha y buscó darle profundidad a su ataque pero sin perder la paciencia. Y a los 44' llegó al empate mediante un golazo de Baglivo, quien tomó la pelota en el borde del área y sacó un gran zurdazo para poner la pelota junto al palo izquierdo del arquero que nada pudo hacer. Con el 1 a 1 se escapó una primera etapa intensa, movida y en la que los dos equipos dejaron todo.

En el segundo tiempo, a los 9', Argentino salió mal del fondo, Santiago Gutiérrez aprovechó el error, se encaminaba a marcar el segundo tanto pero el arquero lo derribó y el árbitro correctamente sancionó penal. El propio “Sapito” Gutiérrez se hizo cargo de la pena máxima pero no pudo empezar a sentenciar la serie porque Alexis Bonet le atajó el remate sobre el palo derecho.

Sin embargo, el equipo de Pergamino siguió dominando las acciones, controló el ritmo del partido ante un rival que intentó pero no tuvo ideas. El empate le permitió a Douglas Haig lograr la clasificación merecidamente y seguir en carrera por el ascenso.

ARGENTINO (Monte Maíz) 1

DOUGLAS HAIG 1

Estadio: "Modesto Marrone". Arbitro: Maximiliano Manduca. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya. Cuarto árbitro: Alejandro Scionti. Argentino: Alexis Bonet; Hugo Verá Oviedo, Pablo Moreira, Matías Barbero, Gianfranco Baier, Joaquín Bassani, Gabriel Sarmiento, Mariano Correa, Luciano Larrea, Jorge Tejera y Ramón Lentini. DT: Carlos Mazzola. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi (capitán), Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Goles: PT 22' Lentini (A) y 44' Baglivo (D). Cambios: PT 14' Lautaro Ojeda por Magnago (D); ST 19' Martin Gómez por Ojeda (D), 29' Ulises Perri por Vera Oviedo (A), Fabricio González por Orlando, Mariano Ponce de León por Gutiérrez (D) y 32' Agustín Larrazábal por Sarmiento (A). Amonestados: PT Sarmiento (A); ST Vera Oviedo (A); Tus (D), Gutiérrez (D) y Baglivo (D).