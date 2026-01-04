domingo 04 de enero de 2026
    • Douglas Haig comienza el armado del plantel para el Federal A 2026

    El Rojinegro busca sumar experiencia y jerarquía en todas las líneas. El primer refuerzo sería el arquero Facundo Perrone, mientras avanzan las negociaciones por el delantero Matías Vicedo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de enero de 2026 - 07:15
    El arquero Facundo Perrone y el delantero Matías Vicedo, dos de los apuntados para sumarse a Douglas.

    @FACU_PERRONE Y PRENSA SAN MARTIN DE FORMOSA

    @FACU_PERRONE Y PRENSA SAN MARTIN DE FORMOSA

    Con la mira puesta en el inicio del Torneo Federal A 2026 de fútbol, programado para mediados de marzo, Douglas Haig comenzó a delinear su plantel bajo la conducción técnica de Sebastián "Terremoto" Cejas.

    La primera incorporación del Rojinegro sería el arquero Facundo Perrone, quien reemplazaría a Ezequiel Bacher, que no continuará en el club tras la campaña 2025. Perrone, de 26 años y 1,91 metros de altura, es oriundo de Devoto (Córdoba) y en la pasada temporada defendió el arco de Juventud Antoniana de Salta. Surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield, tiene pasos por Guillermo Brown de Puerto Madryn (2022), Argentino de Monte Maíz (2023) y San Miguel (2024), y también vistió la camiseta de la Sub 19 de la selección nacional.

    En el programa La Gloria o Devoto, de La Opinión Play, el director deportivo de Douglas Haig, Sebastián Gasparini, reconoció que las negociaciones para incorporar a Perrone están avanzadas, aunque aclaró: “Hasta que no firme no hay nada cerrado, esa es la realidad. Tiene ganas de venir y estamos bien encaminados”. Con Perrone, “Terremoto” Cejas espera cubrir el arco del Fogonero con un portero de experiencia para el torneo que se avecina.

    Un delantero con recorrido

    Además del arquero, la dirigencia del Rojinegro mantiene conversaciones para incorporar al centro delantero Matías Vicedo, de 31 años, quien en la última temporada jugó en San Martín de Formosa. Salteño de nacimiento, el “Toro” Vicedo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol nacional y en Bolivia: pasó por Juventud Antoniana (varios ciclos entre 2011 y 2024), García Agreda, Aurora, Villa San Antonio, Real Tomayapo, Fatic, Deportivo La Merced, C.D. Sur-Car y Real Potosí. La llegada del atacante sumaría experiencia y jerarquía a la ofensiva del equipo, que buscará repetir la competitividad exhibida en la parte final de la temporada 2025 (llegó hasta las semifinales de la Reválida).

    Bajas y rearmado del equipo

    El armado del plantel se da en un contexto de varias bajas. Además de Ezequiel Bacher, no seguirán en Douglas Haig Emiliano Bogado, Muriel Orlando (jugará el Regional Amateur en Villa Belgrano de Junín), Santiago Gutiérrez y Gonzalo Baglivo, este último confirmado como refuerzo de Colegiales para jugar en la Primera Nacional. Baglivo, una de las figuras del Rojinegro en la Reválida, fue determinante tanto futbolística como anímicamente, destacándose en la levantada del equipo bajo la conducción de Cejas y siendo protagonista de momentos clave, como la goleada 5 a 0 ante Olimpo en el “Miguel Morales”. Su salida, junto con las restantes bajas mencionadas, marca la necesidad de reforzar las distintas líneas del equipo.

    Objetivo: mantener la identidad

    La premisa de la dirigencia y del cuerpo técnico es mantener la base competitiva del equipo y sumar refuerzos que aporten jerarquía, experiencia y calidad en momentos determinantes. Con Perrone y Vicedo como primeras figuras en gestación de llegada, el club trabaja para cerrar otras incorporaciones y conformar un plantel equilibrado, con recambio en todas las posiciones.

    La pretemporada (comenzará en la última semana de enero) incluirá trabajos físicos, amistosos preparatorios y la puesta a punto táctica de cara a un torneo que promete ser exigente. Cejas apuesta a un equipo ordenado, sólido defensivamente y con variantes ofensivas que permitan al Rojinegro pelear arriba y mantener la competitividad que lo llevó a estar entre los protagonistas de la Reválida en 2025.

    Con un inicio de torneo previsto para marzo (sin fecha confirmada), Douglas Haig busca continuar su armado, asegurando la continuidad de los jugadores más importantes y reforzando las zonas que dejaron vacantes las bajas. La llegada de Perrone, si se concreta, dará seguridad en el arco, mientras que Vicedo aportaría potencia y experiencia en ataque. La combinación de juventud, conocimiento del Federal A y recorrido de los refuerzos será clave para que el “Milan de Pergamino” encare la temporada con aspiraciones de protagonismo y, por qué no, soñar con el ascenso.

