Douglas busca sellar la clasificación en Monte Maíz y seguir en carrera por el ascenso

Douglas Haig afrontará este sábado una nueva final en su camino dentro de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol, que pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional, luego de que Ciudad de Bolívar obtuviera el primero tras vencer por penales a Atlético Rafaela en la final disputada en San Nicolás.

Desde las 16:30, en el estadio “Modesto Marrone” de Monte Maíz, el Rojinegro visitará a Argentino, en el encuentro de vuelta de los octavos de final (Tercera Etapa). El partido será arbitrado por el santafesino Maximiliano Manduca .

El Rojinegro viajará a Monte Maíz con una sonrisa y una ventaja importante. En el partido de ida, disputado hace dos semanas en el estadio “Miguel Morales”, el conjunto dirigido por Sebastián Cejas triunfó 2 a 0 con goles de Gonzalo Baglivo, con un gran derechazo desde la puerta del área, y Santiago Gutiérrez, de tiro penal, tras una infracción a Joaquín Castellano.

Más allá del marcador, el rendimiento del equipo pergaminense fue sólido. Mostró dominio en los dos tiempos, especialmente en el complemento, donde logró trasladar al resultado la superioridad que había insinuado desde el inicio. Con esa victoria, el Fogonero logró una diferencia que lo deja bien posicionado para la revancha: hasta perdiendo por un gol se clasificará a la próxima instancia. Sin embargo, el reglamento deja claro que en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, el que avanzará será Argentino, ya que cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación con respecto a Douglas Haig en la tabla general.

Partido sin margen de error

La cita en Monte Maíz será determinante. El Torneo Federal A no ofrece segundas oportunidades en esta fase: quien avance seguirá en carrera por el segundo ascenso, mientras que el eliminado cerrará su temporada. Douglas Haig, que comenzó su camino en la Reválida sacando de carrera a Independiente de Chivilcoy (4 a 3 en el global), buscará sostener su levantada futbolística y emocional.

El equipo de “Terremoto” Cejas llega en un gran estado de ánimo, con confianza y un funcionamiento cada vez más aceitado. El trabajo táctico se ha fortalecido en las últimas semanas, con un mediocampo equilibrado, una defensa firme y un ataque que aprovecha las oportunidades.

La probable formación

El entrenador Sebastián Cejas mantendría la base del equipo que ganó en Pergamino. La única duda es el mediocampista Gonzalo Baglivo, autor del primer gol en la ida, quien padece un microdesgarro en el glúteo, aunque de todas formas sería titular debido a la importancia del encuentro. La probable alineación del “Rojinegro” es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando.

Por su parte, Argentino de Monte Maíz, conducido por Carlos Mazzola, buscará revertir la serie ante su gente. El conjunto cordobés fue uno de los equipos más regulares del campeonato y llegó a esta etapa luego de quedar eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar. En Pergamino, mostró orden defensivo durante gran parte del primer tiempo, pero sufrió en el complemento ante la presión del “Rojinegro” y no logró inquietar al arquero Ezequiel Bacher. Para seguir en competencia, necesita ganar por dos o más goles de diferencia.

Un paso más hacia el sueño

Douglas Haig no solo atraviesa un buen momento futbolístico: también se percibe una fortaleza emocional que le permite sobreponerse a la presión de los partidos decisivos. La serie ante Independiente de Chivilcoy fue un ejemplo de carácter, y la victoria ante Argentino en la ida reafirmó esa identidad competitiva que el cuerpo técnico ha logrado consolidar. Además, la hinchada rojinegra se ilusiona con este presente. Si bien el equipo jugará sin su gente este sábado, Pergamino estará pendiente del resultado, con la esperanza de continuar soñando con el regreso a la Primera Nacional.

Douglas Haig sabe que está ante una oportunidad inmejorable. Tras una Segunda Fase para el olvido (1 empate y 7 derrotas), encontró regularidad en el momento justo y hoy depende de sí mismo para meterse entre los ocho mejores de la Reválida.

El desafío será mantener la concentración, manejar los tiempos del partido y aprovechar los espacios que seguramente dejará un Argentino obligado a buscar el arco rival. En Monte Maíz, el Fogonero saldrá al campo con una misión clara: defender la ventaja y seguir encendido en la lucha por el ascenso.