Con el sueño intacto, Douglas abre la serie ante Argentino de Monte Maíz

Este sábado a las 20:30 en el Estadio Miguel Morales , Douglas Haig recibirá a Argentino de Monte Maíz en el partido de ida de la Tercera Etapa (octavos de final) de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol. Será un cruce por este tramo del certamen que pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por el chaqueño Guillermo González.

El “Rojinegro” llega a esta instancia luego de superar una serie exigente ante Independiente de Chivilcoy, en la que impuso condiciones futbolísticas más allá del marcador final. Tras ganar 4 a 2 como local, cayó 1 a 0 en la revancha disputada el pasado sábado, pero se clasificó gracias al global de 4 a 3. A pesar del resultado adverso en Chivilcoy, el equipo dirigido por Sebastián Cejas fue amplio dominador, generó múltiples situaciones de gol y mostró carácter para sellar la clasificación fuera de casa, incluso sin la contundencia que lo había destacado en el partido de ida.

Ahora, el desafío es mayor. Douglas Haig se enfrenta a Argentino de Monte Maíz, uno de los equipos más regulares del torneo y que arriba a esta instancia tras haber sido eliminado en las semifinales por el primer ascenso frente a Ciudad de Bolívar (3 a 1 en el global). Los cordobeses cayeron 3 a 0 en la revancha en Bolívar, pero su ubicación en la tabla general les permite tener ventaja deportiva en esta serie ante el “Fogonero”: en caso de empate en puntos y diferencia de gol al cabo de los dos partidos, el que avanzará será Argentino.

Douglas Haig sabe que debe sacar ventaja en Pergamino . El reglamento deja claro que no hay alargue ni penales en esta instancia: si hay igualdad tras los 180 minutos, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla general, en este caso, el conjunto de Monte Maíz. Por eso, el objetivo del “Fogonero” es ganar en casa y, de ser posible, hacerlo con una diferencia que le permita manejar la revancha con mayor tranquilidad.

El partido de vuelta será el primer fin de semana de noviembre en Monte Maíz, ya que el domingo 26 no habrá actividad por la realización de las elecciones legislativas nacionales.

Probables formaciones

Para este primer partido de la serie, el técnico Sebastián Cejas mantendría el mismo once que logró la clasificación en Chivilcoy, aunque no se descarta un cambio en el mediocampo. La probable formación es: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Emiliano Bogado o Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando.

Durante la semana se confirmó una baja en el plantel: el defensor Ezequiel Santángelo rescindió su contrato para incorporarse a Villa Belgrano de Junín, que disputará el Torneo Regional Federal Amateur. Además, el DT tampoco contará con el volante Joaquín Petino, por razones personales. De esta manera, “Terremoto” Cejas pierde dos alternativas para lo que resta de la Reválida.

Por el lado de Argentino de Monte Maíz, el equipo que dirige Carlos Mazzola alinearía a: Alexis Bonet; Iván Amaya, Hugo Vera Oviedo, Pablo Moreyra, Matías Barbero; Leonardo López, Gianfranco Baier, Paulo Oballes, Martín Vera; Ramón Lentini y Maximiliano Correa.

Durante la Fase Regular y la Segunda Fase, el equipo cordobés mostró un rendimiento sostenido que le permitió posicionarse como uno de los mejores del torneo. Su reciente eliminación en la lucha por el primer ascenso no opaca el camino recorrido y lo posiciona como un rival de jerarquía.

Con argumentos para creer

Si bien el rival representa un desafío de mayor calibre que el anterior, Douglas Haig llega a este cruce con fundamentos sólidos. En la serie ante Independiente de Chivilcoy ha mostrado una identidad clara y solidez en varios tramos del juego. Jugadores como Gutiérrez, Tus y Orlando fueron desequilibrantes en la serie anterior, mientras que la dupla Meza-Baglivo brinda equilibrio en el mediocampo. Además, el equipo ha demostrado carácter para superar momentos difíciles, como en Chivilcoy, donde supo aguantar el resultado en un tramo final adverso y bajo la lluvia, con un rival jugado al ataque.

El sueño sigue en marcha

Douglas Haig ya superó una fase en esta Reválida y ahora se mide ante un rival exigente. Para avanzar, no solo deberá jugar bien, sino también mostrar eficacia y concentración. Cada detalle puede inclinar la balanza en una serie sin margen de error. La historia se empieza a escribir este sábado en Pergamino. El “Fogonero” quiere seguir encendido y continuar soñando con el regreso a la Primera Nacional.