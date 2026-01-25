La Autopista Pilar Pergamino tendrá dos modernas estaciones de servicio en accesos a nuestra ciudad

La Autopista Pilar Pergamino continúa consolidándose como un punto estratégico dentro del mapa productivo y logístico del norte bonaerense. En ese contexto, la ciudad se prepara para recibir dos nuevas estaciones de servicio que no solo ampliarán la oferta de combustibles, sino que también incorporarán servicios comerciales y generarán un impacto positivo en términos de inversión, empleo y desarrollo urbano. Ambos emprendimientos se ubicarán en sectores clave vinculados a la Autopista Nº 8, uno de los corredores viales más importantes de la región.

Por un lado, avanza el proyecto para la radicación de una estación de servicio de la firma Axion en la intersección de la Autopista Nº 8 y la calle Miguel Cané. Se trata de una iniciativa privada de gran envergadura que ya cuenta con los planos generales en etapa de desarrollo y que apunta a transformar ese sector de la ciudad en un espacio moderno, funcional y orientado tanto a los viajeros como a los vecinos de Pergamino.

Además de la provisión de combustibles y lubricantes, el proyecto contempla la instalación de diversos locales comerciales que ampliarán significativamente la propuesta de servicios. Entre ellos, se prevé la apertura de una cafetería, un restaurante y la posibilidad de incorporar una farmacia con atención las 24 horas, un aspecto que le otorgaría un valor agregado diferencial a la zona, especialmente para quienes transitan la autopista durante todo el día y la noche.

La iniciativa busca generar un espacio integral que combine descanso, consumo y servicios esenciales, pensado especialmente para transportistas, automovilistas y turistas, pero también para los residentes del sector. La ubicación estratégica, en uno de los accesos más transitados de la ciudad, permitirá mejorar la infraestructura urbana y ofrecer nuevas alternativas comerciales en un área que viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.

Desde el entorno del proyecto destacan que la estación Axion no será únicamente un punto de carga de combustible, sino un verdadero centro de servicios, diseñado con criterios modernos y con el objetivo de jerarquizar el ingreso a Pergamino desde la Autopista Nº 8. Asimismo, se espera que la obra genere puestos de trabajo directos e indirectos, tanto durante la etapa de construcción como una vez que el complejo entre en funcionamiento.

Una de las estaciones será de la firma Axion

Una estación YPF

En paralelo, se confirmó la instalación de una segunda estación de servicio, en este caso de la firma YPF, en el cruce de la ruta provincial Nº 32 y la Autopista Nº 8. El emprendimiento se desarrollará en uno de los terrenos pertenecientes al nuevo parque industrial que se encuentra en proceso de construcción en ese sector, una zona que los inversionistas proyectan como un polo clave para el crecimiento productivo y logístico de Pergamino.

La llegada de la “petrolera de bandera” a este punto estratégico representa una apuesta fuerte por parte de YPF, que desembarcará con todo su potencial operativo, su amplia gama de combustibles y los negocios complementarios que la posicionan como líder en el mercado. La estación estará pensada para atender la alta circulación vehicular de la zona, especialmente vinculada al transporte de cargas, la actividad industrial y el tránsito interurbano.

La proximidad con el parque industrial municipal y con otros emprendimientos productivos en desarrollo convierte a esta estación YPF en una pieza clave dentro del esquema de servicios que se busca consolidar en el sector. Su instalación no solo facilitará el abastecimiento de combustible, sino que también aportará infraestructura y servicios fundamentales para las empresas que se radiquen en el área y para los trabajadores que se desempeñen allí.

Importantes inversiones para Pergamino

Desde una mirada más amplia, la concreción de ambos proyectos refuerza el perfil de Pergamino como ciudad atractiva para la inversión privada, con una ubicación privilegiada y una red vial que la conecta de manera directa con los principales centros productivos del país. La autopista Nº 8 y la ruta Nº 32 cumplen un rol central en esta dinámica, y la incorporación de nuevas estaciones de servicio en puntos estratégicos responde a una demanda creciente vinculada al tránsito, la logística y el desarrollo económico.

La instalación de estas dos estaciones de servicio no solo ampliará la capacidad de atención a quienes circulan por la región, sino que también contribuirá a dinamizar la economía local, generar empleo y acompañar el crecimiento urbano e industrial de Pergamino.

En un escenario donde la infraestructura y los servicios resultan determinantes para el desarrollo, estas inversiones marcan un paso significativo hacia una ciudad cada vez más integrada, moderna y preparada para los desafíos del futuro.