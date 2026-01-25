domingo 25 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Autopista Pilar Pergamino tendrá dos modernas estaciones de servicio en accesos a nuestra ciudad

    Dos importantes inversiones potenciarán a la Autopista Pilar Pergamino; una de la firma Axion, y la restante será una YPF.

    Por Luciano Zuccarelli
    25 de enero de 2026 - 06:46
    La petrolera YPF también llegará a Pergamino

    La Autopista Pilar Pergamino continúa consolidándose como un punto estratégico dentro del mapa productivo y logístico del norte bonaerense. En ese contexto, la ciudad se prepara para recibir dos nuevas estaciones de servicio que no solo ampliarán la oferta de combustibles, sino que también incorporarán servicios comerciales y generarán un impacto positivo en términos de inversión, empleo y desarrollo urbano. Ambos emprendimientos se ubicarán en sectores clave vinculados a la Autopista Nº 8, uno de los corredores viales más importantes de la región.

    Lee además
    autopista pilar pergamino: aumentara hasta un 19% el polemico peaje en larena

    Autopista Pilar Pergamino: aumentará hasta un 19% el polémico peaje en Larena
    pergamino: como impacta el aumento de peajes en rutas que atraviesan el partido

    Pergamino: cómo impacta el aumento de peajes en rutas que atraviesan el Partido

    Axion en la zona de calle Miguel Cané

    Por un lado, avanza el proyecto para la radicación de una estación de servicio de la firma Axion en la intersección de la Autopista Nº 8 y la calle Miguel Cané. Se trata de una iniciativa privada de gran envergadura que ya cuenta con los planos generales en etapa de desarrollo y que apunta a transformar ese sector de la ciudad en un espacio moderno, funcional y orientado tanto a los viajeros como a los vecinos de Pergamino.

    Además de la provisión de combustibles y lubricantes, el proyecto contempla la instalación de diversos locales comerciales que ampliarán significativamente la propuesta de servicios. Entre ellos, se prevé la apertura de una cafetería, un restaurante y la posibilidad de incorporar una farmacia con atención las 24 horas, un aspecto que le otorgaría un valor agregado diferencial a la zona, especialmente para quienes transitan la autopista durante todo el día y la noche.

    La iniciativa busca generar un espacio integral que combine descanso, consumo y servicios esenciales, pensado especialmente para transportistas, automovilistas y turistas, pero también para los residentes del sector. La ubicación estratégica, en uno de los accesos más transitados de la ciudad, permitirá mejorar la infraestructura urbana y ofrecer nuevas alternativas comerciales en un área que viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.

    Desde el entorno del proyecto destacan que la estación Axion no será únicamente un punto de carga de combustible, sino un verdadero centro de servicios, diseñado con criterios modernos y con el objetivo de jerarquizar el ingreso a Pergamino desde la Autopista Nº 8. Asimismo, se espera que la obra genere puestos de trabajo directos e indirectos, tanto durante la etapa de construcción como una vez que el complejo entre en funcionamiento.

    Una de las estaciones será de la firma Axion

    Una estación YPF

    En paralelo, se confirmó la instalación de una segunda estación de servicio, en este caso de la firma YPF, en el cruce de la ruta provincial Nº 32 y la Autopista Nº 8. El emprendimiento se desarrollará en uno de los terrenos pertenecientes al nuevo parque industrial que se encuentra en proceso de construcción en ese sector, una zona que los inversionistas proyectan como un polo clave para el crecimiento productivo y logístico de Pergamino.

    La llegada de la “petrolera de bandera” a este punto estratégico representa una apuesta fuerte por parte de YPF, que desembarcará con todo su potencial operativo, su amplia gama de combustibles y los negocios complementarios que la posicionan como líder en el mercado. La estación estará pensada para atender la alta circulación vehicular de la zona, especialmente vinculada al transporte de cargas, la actividad industrial y el tránsito interurbano.

    La proximidad con el parque industrial municipal y con otros emprendimientos productivos en desarrollo convierte a esta estación YPF en una pieza clave dentro del esquema de servicios que se busca consolidar en el sector. Su instalación no solo facilitará el abastecimiento de combustible, sino que también aportará infraestructura y servicios fundamentales para las empresas que se radiquen en el área y para los trabajadores que se desempeñen allí.

    Importantes inversiones para Pergamino

    Desde una mirada más amplia, la concreción de ambos proyectos refuerza el perfil de Pergamino como ciudad atractiva para la inversión privada, con una ubicación privilegiada y una red vial que la conecta de manera directa con los principales centros productivos del país. La autopista Nº 8 y la ruta Nº 32 cumplen un rol central en esta dinámica, y la incorporación de nuevas estaciones de servicio en puntos estratégicos responde a una demanda creciente vinculada al tránsito, la logística y el desarrollo económico.

    La instalación de estas dos estaciones de servicio no solo ampliará la capacidad de atención a quienes circulan por la región, sino que también contribuirá a dinamizar la economía local, generar empleo y acompañar el crecimiento urbano e industrial de Pergamino.

    En un escenario donde la infraestructura y los servicios resultan determinantes para el desarrollo, estas inversiones marcan un paso significativo hacia una ciudad cada vez más integrada, moderna y preparada para los desafíos del futuro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Autopista Pilar Pergamino: aumentará hasta un 19% el polémico peaje en Larena

    Pergamino: cómo impacta el aumento de peajes en rutas que atraviesan el Partido

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino mensualmente detecta alrededor de 25 conexiones clandestinas

    Pergamino se posiciona como nodo clave para la producción frutihortícola del país

    El Servicio de Traumatología de La Pequeña Familia fue acreditado por la Asociación Argentina de Ortopedia

    La ambiciosa propuesta de Cubata Viajes para conectar Pergamino con Sudáfrica: safari, cultura y relax

    Pergamino y la huella de La Dormida: 400 años de un origen sin acta

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    pergamino se posiciona como nodo clave para la produccion frutihorticola del pais

    Pergamino se posiciona como nodo clave para la producción frutihortícola del país

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cristian Capurelli sobre su presencia en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: “Lo tomo como algo que he sembrado hace muchos años y como un reconocimiento a mi carrera”.
    Cultura y espectáculos

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    Por Néstor Suárez
    Destino San Javier le pondrá música al cumpleaños 400 de la Dormida de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    “Para nosotros como Institución, como escuela, es muy importante poder estar en estos eventos, en estos escenarios”, dijo el referente de la Escuela de Danzas Nativas y Folklore El Resero
    Cultura y espectáculos

    El Resero vuelve al Festival de Folklore de Cosquín con doble presentación

    La atleta pergaminense cumplió el sueño de participar en uno de los cruces más tradicionales del trail running como lo es el Cruce de Los Andes.

    Cruce de Los Andes: Anahí Cola y la pasión por correr en montaña

    Hoy, la Avenida Pellegrini ya no es solo un trayecto. Es una decisión urbana materializada en asfalto, árboles, luces y continuidad.

    Avenida Pellegrini, en la zona sur de Pergamino: cuando una ciudad se anima a crecer