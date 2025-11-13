jueves 13 de noviembre de 2025
    • "Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre

    El concejal electo relató a través de un video que publicó en Facebook una vida atravesada por la violencia doméstica y cuestionó la inacción judicial, la desinformación y el uso político del caso.

    13 de noviembre de 2025 - 19:53
    Donato Cignoli en un video contó los padecimientos sufridos desde su niñez con un padre violento hacia su madre, él y los hermanos.

    Donato Cignoli en un video contó los padecimientos sufridos desde su niñez con un padre violento hacia su madre, él y los hermanos.

    LA OPINION

    El concejal electo Donato Cignoli decidió romper el silencio y brindar públicamente (a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook) su versión sobre el episodio ocurrido el pasado 10 de noviembre, cuando su padre ingresó a su vivienda y se produjo un forcejeo que derivó en denuncias recíprocas y una fuerte ola de desinformación en redes sociales.

    La violencia doméstica. Un flagelo complejo que inunda de causas al poder judicial

    Un lamentable hecho de violencia doméstica expone fallas graves en la difusión pública de la información
    Espacios de Educación CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en un concierto en la Peatonal.
    Cultura y espectáculos

    CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en el encuentro Peatonal en Concierto Suzuki

    En un mensaje filmado, Cignoli ofreció un relato crudo de su infancia y adolescencia atravesadas por episodios reiterados de violencia ejercidos por su padre, Daniel Marcelo “El Rapa” Cignoli. Su testimonio se inscribe en el marco de una causa judicial abierta por amenazas, hostigamiento y tentativa de ingreso forzado al domicilio.

    Este es uno de tantos episodios de violencia que tuve en mi vida

    Con voz firme, aunque visiblemente afectado, Cignoli planteó que lo ocurrido “no es un hecho aislado” sino parte de “una historia de terror” que se remonta a décadas atrás.

    “Cuando tenía 13 años me partió un palo de escoba por la espalda porque no podía dormir la siesta”, recordó. Entre los hechos que enumeró mencionó:

    El secuestro de su hermana, a quien su padre retuvo durante horas después de cruzarle el auto a una tía.

    Violencia doméstica

    La irrupción en el hogar mientras contaban con custodia policial.

    El escándalo violento contra una profesora particular vinculada a su madre.

    Golpes a su abuela “sin mediar palabra”.

    Llamadas intimidatorias a cualquier hora, obligando a la familia a cambiar de número telefónico cada pocos meses.

    Persecuciones en la vía pública “con el objetivo evidente de generar terror”.

    “Mi familia estuvo en la comisaría todas las semanas durante años”, afirmó, y remarcó que pese a un extenso historial judicial, “nunca le alcanzó al Poder Judicial para protegernos”.

    También aseguró que durante su infancia su padre fue “totalmente ausente” y que la familia sobrevivió gracias al esfuerzo de su madre, su tía y sus abuelos.

    “Creí que era una entradera”

    Cignoli describió con detalle el momento en que su padre intentó ingresar a su hogar.

    Eran las 17.30. Donato llegaba del Parque Belgrano con su perro y su bicicleta. Cuando abrió la puerta para entrar, escuchó una voz detrás suyo que decía “permiso”. Inmediatamente, el hombre pasó a su lado e ingresó al interior de la vivienda.

    “Yo entré en shock. No entendía qué pasaba. Hasta tardé en reaccionar quién era. Por un momento pensé que era una entradera”, relató.

    Según su testimonio, forcejeó para impedir que avanzara hacia el interior. “Todos mis esfuerzos fueron para sacarme de encima a un tipo de 100 kilos, de 1,80 metros, avasallante, que se venía encima mío”, explicó.

    El padre cayó sobre una bicicleta que estaba en el living y se lastimó el codo, lo que explica la herida mencionada en redes sociales. “La policía tomó fotos de la bicicleta, con las ruedas rotas incluso los pedales doblados”, detalló.

    Cignoli subrayó que una vecina escuchó sus gritos y que hubo múltiples testigos por tratarse de un horario de circulación intensa.

    Críticas a la Justicia y a la desinformación mediática

    El concejal electo fue especialmente duro con el funcionamiento del sistema judicial:

    “Se acumulan décadas de inacción. Nadie frena nada. La policía permite que alguien invada tu casa impunemente.”

    También cuestionó el tratamiento mediático del hecho por parte de algunos medios digitales y periodistas, a quienes acusó de publicar la versión de su padre sin contrastarla:

    “El mal periodismo le da voz al victimario en vez de a la víctima. Nunca se contactaron conmigo. Solo usaron la noticia para pegarle al gobierno local. No les interesó la verdad”, dijo

    Agradeció, en contraste, el trabajo de La Opinión y el apoyo de amigos que salieron a desmentir versiones falsas mientras él estaba de viaje.

    “Pónganse en mis zapatos”

    Sobre el final del video, Cignoli invitó a la comunidad a reflexionar:

    “Quisiera que se pongan en mis zapatos e imaginen qué harían si esa persona aparece de repente en la puerta de su casa intentando entrar. ¿Cómo reaccionarían?”.

    Reafirmó su pedido de una medida de restricción, única herramienta legal a su alcance, y expresó solidaridad con otras víctimas de violencia familiar:

    “A todas las madres, hijos y niños que viven situaciones así, les digo que no vivan con miedo. Estos tipos son cobardes.”

    Finalmente, hizo un llamado explícito a la política y al Poder Judicial:

    “Cambien las leyes. Y a los jueces: muevan el culo.”

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "“Pónganse en mis zapatos”: el testimonio de Donato Cignoli tras el violento episodio con su padre El concejal electo Donato Cignoli decidió contar públicamente lo que vivió el 10 de noviembre y el trasfondo que arrastra desde su infancia: años de violencia familiar, amenazas y una larga cadena de episodios que nunca fueron frenados por la Justicia. En su relato, Donato enumera situaciones estremecedoras que marcaron su vida: agresiones físicas, persecuciones, ingresos forzados al hogar, amenazas a su madre, su abuela y su hermana, y una infancia atravesada por el miedo. Sobre el episodio del lunes, detalló: Su padre ingresó sin permiso a su vivienda. Pensó que se trataba de una entradera. Forcejearon hasta lograr sacarlo. Una herida en el brazo de su padre se produjo al caer sobre una bicicleta dentro de la casa. Hubo testigos en la cuadra. Luego hizo la denuncia y pidió restricción. Con dureza, Cignoli cuestionó: la inacción del Poder Judicial, la falta de protección estatal, y las falsas versiones difundidas por algunos medios y redes, que —según aseguró— publicaron la voz del agresor sin contrastar datos. “Estos tipos son cobardes. A las víctimas les digo que no vivan con miedo”, expresó. Y cerró con un pedido claro: “A los políticos les pido que cambien las leyes. Y a los jueces, que se muevan”."
    Espacios de Educación CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en un concierto en la Peatonal.
    Cultura y espectáculos

    CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en el encuentro Peatonal en Concierto Suzuki

    Donato Cignoli en un video contó los padecimientos sufridos desde su niñez con un padre violento hacia su madre, él y los hermanos.

    "Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre
