"Pónganse en mis zapatos": el testimonio de Donato Cignoli tras el episodio que lo involucró con su padre

El concejal electo Donato Cignoli decidió romper el silencio y brindar públicamente (a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook) su versión sobre el episodio ocurrido el pasado 10 de noviembre, cuando su padre ingresó a su vivienda y se produjo un forcejeo que derivó en denuncias recíprocas y una fuerte ola de desinformación en redes sociales.
En un mensaje filmado, Cignoli ofreció un relato crudo de su infancia y adolescencia atravesadas por episodios reiterados de violencia ejercidos por su padre, Daniel Marcelo “El Rapa” Cignoli. Su testimonio se inscribe en el marco de una causa judicial abierta por amenazas, hostigamiento y tentativa de ingreso forzado al domicilio.
“Este es uno de tantos episodios de violencia que tuve en mi vida”
Con voz firme, aunque visiblemente afectado, Cignoli planteó que lo ocurrido “no es un hecho aislado” sino parte de “una historia de terror” que se remonta a décadas atrás.
“Cuando tenía 13 años me partió un palo de escoba por la espalda porque no podía dormir la siesta”, recordó. Entre los hechos que enumeró mencionó:
El secuestro de su hermana, a quien su padre retuvo durante horas después de cruzarle el auto a una tía.
Violencia doméstica
La irrupción en el hogar mientras contaban con custodia policial.
El escándalo violento contra una profesora particular vinculada a su madre.
Golpes a su abuela “sin mediar palabra”.
Llamadas intimidatorias a cualquier hora, obligando a la familia a cambiar de número telefónico cada pocos meses.
Persecuciones en la vía pública “con el objetivo evidente de generar terror”.
“Mi familia estuvo en la comisaría todas las semanas durante años”, afirmó, y remarcó que pese a un extenso historial judicial, “nunca le alcanzó al Poder Judicial para protegernos”.
También aseguró que durante su infancia su padre fue “totalmente ausente” y que la familia sobrevivió gracias al esfuerzo de su madre, su tía y sus abuelos.
“Creí que era una entradera”
Cignoli describió con detalle el momento en que su padre intentó ingresar a su hogar.
Eran las 17.30. Donato llegaba del Parque Belgrano con su perro y su bicicleta. Cuando abrió la puerta para entrar, escuchó una voz detrás suyo que decía “permiso”. Inmediatamente, el hombre pasó a su lado e ingresó al interior de la vivienda.
“Yo entré en shock. No entendía qué pasaba. Hasta tardé en reaccionar quién era. Por un momento pensé que era una entradera”, relató.
Según su testimonio, forcejeó para impedir que avanzara hacia el interior. “Todos mis esfuerzos fueron para sacarme de encima a un tipo de 100 kilos, de 1,80 metros, avasallante, que se venía encima mío”, explicó.
El padre cayó sobre una bicicleta que estaba en el living y se lastimó el codo, lo que explica la herida mencionada en redes sociales. “La policía tomó fotos de la bicicleta, con las ruedas rotas incluso los pedales doblados”, detalló.
Cignoli subrayó que una vecina escuchó sus gritos y que hubo múltiples testigos por tratarse de un horario de circulación intensa.
Críticas a la Justicia y a la desinformación mediática
El concejal electo fue especialmente duro con el funcionamiento del sistema judicial:
“Se acumulan décadas de inacción. Nadie frena nada. La policía permite que alguien invada tu casa impunemente.”
También cuestionó el tratamiento mediático del hecho por parte de algunos medios digitales y periodistas, a quienes acusó de publicar la versión de su padre sin contrastarla:
“El mal periodismo le da voz al victimario en vez de a la víctima. Nunca se contactaron conmigo. Solo usaron la noticia para pegarle al gobierno local. No les interesó la verdad”, dijo
Agradeció, en contraste, el trabajo de La Opinión y el apoyo de amigos que salieron a desmentir versiones falsas mientras él estaba de viaje.
“Pónganse en mis zapatos”
Sobre el final del video, Cignoli invitó a la comunidad a reflexionar:
“Quisiera que se pongan en mis zapatos e imaginen qué harían si esa persona aparece de repente en la puerta de su casa intentando entrar. ¿Cómo reaccionarían?”.
Reafirmó su pedido de una medida de restricción, única herramienta legal a su alcance, y expresó solidaridad con otras víctimas de violencia familiar:
“A todas las madres, hijos y niños que viven situaciones así, les digo que no vivan con miedo. Estos tipos son cobardes.”
Finalmente, hizo un llamado explícito a la política y al Poder Judicial:
“Cambien las leyes. Y a los jueces: muevan el culo.”
