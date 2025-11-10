Alfonso Domenech finalizó segundo en Río Cuarto y va por el subcampeonato

El Autódromo Ciudad de Río Cuarto fue escenario el fin de semana de la undécima fecha del Turismo Nacional y Alfonso Domenech volvió a ser protagonista excluyente en la Clase 3 . El piloto pergaminense, campeón 2024 de la categoría, completó un gran trabajo que lo llevó a quedarse con el segundo puesto en la final, que lo tuvo peleando por la victoria hasta las últimas vueltas.

Domenech llegó al trazado cordobés con el objetivo de seguir sumando puntos importantes tras el cuarto puesto logrado en Rosario, y rápidamente demostró que tenía el potencial para pelear adelante. En los entrenamientos del sábado fue tercero en el primero y el más veloz en el segundo, con el Volkswagen Virtus del Saturni Racing , mientras que en la clasificación se ubicó cuarto, a 295 milésimas de la “pole position”.

El domingo, en su serie, volvió a destacarse con un gran espectáculo junto a Agustín Canapino (Toyota Corolla). En una lucha de alto nivel, ambos se intercambiaron posiciones en varias oportunidades, pero finalmente Domenech se impuso y se quedó con la victoria, asegurándose así un lugar en la primera fila de la final junto al cordobés Santiago Mallo (Chevrolet Cruze).

La competencia decisiva fue un verdadero show. Desde el semáforo verde, Mallo y Domenech ofrecieron una lucha apasionante por la punta, con maniobras al límite y una defensa férrea del piloto cordobés. Domenech intentó en múltiples oportunidades arrebatarle el liderazgo, pero Mallo logró contener cada ataque y finalmente se quedó con el triunfo.

En las últimas vueltas, el pergaminense sufrió la pinchadura de un neumático, lo que permitió que Canapino lo supere y finalizó tercero en pista. Sin embargo, el arrecifeño múltiple campeón del TC fue excluido por anomalías en la suspensión delantera, lo que devolvió a Domenech el segundo puesto en el clasificador oficial. El podio se completó con Fabián Yannantuoni (Ford Focus), quien terminó tercero tras una sólida actuación.

“Faltó muy poquito para ganar”

Al finalizar la final, Alfonso Domenech expresó su satisfacción por el rendimiento mostrado en Córdoba: “Contento con el gran fin de semana que tuvimos. Primero se dio una linda serie con Canapino, ya sabemos lo que es Agustín y en solo dos carreras en el TN ya está para ganar. Tuvimos que defendernos, nos pasó y lo volvimos a pasar. El auto funcionó muy bien. Faltó muy poquito para ganar, lo dimos todo, intentamos todo, así que ahora a tratar de cerrar el año de la mejor manera en la próxima fecha en Mendoza”, declaró el pergaminense, agradeciendo a Saturni Racing, a Riva y a todos los sponsors que acompañan su proyecto.

El segundo puesto de Río Cuarto le permitió a Domenech trepar del séptimo al quinto lugar en el campeonato, y llegar con posibilidades de pelear por el subcampeonato en la última fecha (30 de noviembre), que otorgará puntaje y medio.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El Autódromo Ciudad de Río Cuarto fue escenario el fin de semana de la undécima fecha del Turismo Nacional y Alfonso Domenech volvió a ser protagonista excluyente en la Clase 3. El piloto pergaminense, campeón 2024 de la categoría, completó un gran trabajo que lo llevó a quedarse con el segundo puesto en la final, que lo tuvo peleando por la victoria hasta las últimas vueltas. Nota completa en www.laopinionline.ar #alfonsodomenech #riocuarto #subcampeonato #autodromo" View this post on Instagram

Santero, campeón anticipado

El mendocino Julián Santero (Toyota Corolla) se consagró campeón 2025 de la Clase 3 tras arribar en la novena posición en la final. Con este resultado, alcanzó los 304 puntos y celebró su segundo título en la categoría, ambos logrados junto al equipo GR Competición con motorización de Esteban Pou.

Santero había conseguido su primer campeonato en 2021 y repitió la conquista con una temporada de gran regularidad, asegurando la corona una fecha antes del cierre. Detrás del mendocino, la lucha por el subcampeonato promete ser apasionante, con varios pilotos involucrados: Rodrigo Lugón (231,5 puntos), Jerónimo Teti (229), Jorge Barrio (218), Alfonso Domenech (210), José Manuel Urcera (205), Joel Gassmann (202,50), Facundo Chapur (183,50) y Fabián Yannantuoni (177,50).