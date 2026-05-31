Pergamino trabaja en el reordenamiento de sus barrios mejorando la seguridad vial

La ciudad de Pergamino continúa avanzando en un proceso de transformación de su esquema de circulación urbana con el objetivo de mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito y adaptar la infraestructura a una realidad marcada por el crecimiento constante del parque automotor. En ese marco, la Municipalidad informó que la calle Urquiza modificó su sentido de circulación y pasó a funcionar con mano única, una medida que se inscribe dentro del plan integral de ordenamiento vehicular que se viene implementando desde hace varios años en distintos sectores de la ciudad.

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Esta decisión forma parte de una política pública que tuvo su origen en un proyecto impulsado por el concejal del bloque Juntos - Hechos, Ignacio Maiztegui, quien hace unos meses promovió la conversión gradual de calles con doble sentido de circulación en arterias de mano única. La iniciativa surgió a partir de la necesidad de dar respuesta a los cambios experimentados por Pergamino en las últimas décadas, especialmente en barrios donde el aumento de vehículos particulares, motocicletas, utilitarios y transporte de cargas comenzó a generar mayores dificultades para la convivencia vial.

Desde el Municipio explicaron que, con la nueva disposición, los conductores que circulen por Larrea podrán girar a la izquierda para continuar por Urquiza en dirección al arroyo, modificando así una dinámica habitual para quienes transitan diariamente por la zona.

Personal municipal trabajó en la adecuación de toda la señalización necesaria para acompañar el cambio. Las tareas incluyeron el recambio de los carteles nomencladores y de tránsito, además de la colocación de nuevas indicaciones que permitan a vecinos y conductores identificar rápidamente el nuevo sentido de circulación.

A estas acciones se sumará la demarcación horizontal sobre esta calzada. Los trabajos contemplan la pintura de flechas indicativas y otras señales viales que servirán para ordenar el tránsito y facilitar la adaptación de quienes utilizan habitualmente el sector; durante este período de transición, las autoridades solicitaron circular con precaución y prestar especial atención a la señalización instalada.

Ordenamiento y seguridad vial

La conversión de calles de doble mano a mano única constituye una de las herramientas más utilizadas en materia de planificación urbana para reducir conflictos de tránsito y mejorar las condiciones de seguridad. En ciudades intermedias como Pergamino, donde muchas calles fueron diseñadas para un volumen vehicular considerablemente menor al actual, este tipo de medidas permite ganar espacio de circulación, mejorar la visibilidad en las intersecciones y disminuir los riesgos de accidentes.

Precisamente, esta experiencia desarrollada en distintos barrios durante los últimos años ha demostrado que los cambios de sentido de circulación contribuyen a ordenar el tránsito cotidiano, especialmente en sectores residenciales donde las calles presentan dimensiones reducidas o donde el estacionamiento sobre ambas márgenes dificulta el paso simultáneo de vehículos en sentidos opuestos.

El crecimiento del parque automotor es uno de los factores que impulsó la necesidad de replantear la circulación urbana. Según señalan los especialistas en seguridad vial, el aumento sostenido de automóviles y motocicletas registrado en las ciudades argentinas durante las últimas décadas exige adaptar permanentemente las normas de tránsito y la infraestructura vial para garantizar desplazamientos más seguros y eficientes.

En otros sectores

En Pergamino, este proceso de reordenamiento se ha desarrollado de manera progresiva, evaluando las características particulares de cada sector y atendiendo las demandas planteadas por vecinos e instituciones barriales. La transformación de calles en mano única no sólo busca agilizar la circulación sino también generar entornos más seguros para peatones, ciclistas y conductores.

Desde el ámbito municipal destacan que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye mejoras constantes en señalización, semaforización, demarcación horizontal, mantenimiento de calles y campañas de concientización vial. El objetivo es construir una red de circulación más ordenada, capaz de responder a las necesidades actuales de una ciudad que continúa creciendo y expandiéndose.

La incorporación de Urquiza al sistema de mano única representa un nuevo paso en ese camino. Si bien toda modificación en los hábitos de circulación requiere un período de adaptación, las autoridades confían en que los beneficios serán visibles una vez que esté consolidado el nuevo esquema, tal como ocurrió en otros sectores donde implementaron cambios similares.

No obstante, Municipio reiteró la importancia de respetar las indicaciones viales y extremar las precauciones al transitar por aquellas zonas donde se vienen estableciendo los cambios. La correcta adaptación de los conductores será clave para que la medida cumpla con su objetivo principal: mejorar la seguridad vial y contribuir de esta forma a una circulación más ordenada y eficiente en Pergamino.