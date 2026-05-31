Nuevo DNI: Qué deben saber los pergaminenses sobre la renovación y quiénes deberán actualizarlo

Los argentinos comenzaron a recibir una nueva versión del Documento Nacional de Identidad (DNI), una credencial que incorpora tecnología de última generación, mayores medidas de seguridad y un diseño renovado que busca reforzar tanto la protección de los datos personales como la identidad nacional. La implementación del nuevo DNI electrónico con chip también alcanza a miles de vecinos de Pergamino que, en los próximos meses, deberán realizar los distintos trámites para la actualización o renovación del documento.

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La incorporación de esta nueva tecnología forma parte del proceso de modernización impulsado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo que busca adaptar los sistemas de identificación argentinos a los estándares internacionales más avanzados. Si bien la aparición del nuevo formato generó consultas en todo el país, las autoridades aclararon que no existe una obligación inmediata de reemplazar los documentos vigentes.

Para los pergaminenses, la principal novedad es que el DNI actual seguirá siendo válido hasta la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta. Por lo tanto, quienes poseen un documento en buen estado y dentro de su período de vigencia no necesitan realizar ningún trámite adicional por el simple hecho de que exista una nueva versión.

Sin embargo, durante 2026 miles de ciudadanos de todo el país, incluidos numerosos vecinos de Pergamino, deberán prestar atención a la fecha de emisión de su documento; el DNI para mayores de 14 años tiene una vigencia de 15 años, por lo que quienes lo hayan tramitado en 2011 deberán renovarlo para continuar realizando trámites oficiales y ejercer normalmente sus derechos civiles.

Esta actualización resulta fundamental porque, una vez vencido, el documento pierde validez legal para numerosas gestiones cotidianas. Entre otras cuestiones, un DNI que esté vencido puede impedir la realización de trámites bancarios, la inscripción en instituciones educativas, el acceso a determinados programas sociales, la atención en organismos públicos o la acreditación de identidad para distintos procedimientos administrativos.

También existen obligaciones específicas para menores de edad. La normativa vigente establece una primera actualización entre los 5 y 8 años y una segunda al cumplir los 14 años. Por ello, muchas familias pergaminenses deberán verificar durante los próximos meses si corresponde realizar alguna de estas renovaciones obligatorias.

Más seguro y moderno

La principal innovación del nuevo DNI es la incorporación de un chip electrónico sin contacto que permite almacenar información de manera segura y aplicar mecanismos avanzados de autenticación. Esta tecnología dificulta las falsificaciones y mejora considerablemente los procesos de validación de identidad.

A diferencia de las versiones anteriores, el tradicional código de barras fue reemplazado por un código QR que facilita las verificaciones digitales y agiliza distintos procedimientos administrativos. Además, el documento está fabricado en policarbonato, un material considerablemente más resistente al desgaste, la humedad y el paso del tiempo.

Según informó el Renaper, el nuevo DNI cumple con estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, incorporando sistemas criptográficos y medidas de seguridad similares a las utilizadas en los documentos de identidad más modernos del mundo.

El diseño también presenta importantes cambios visuales. En el frente del documento se destaca la escarapela nacional rodeando la fotografía del titular, junto con el Sol de Mayo y tres estrellas que representan valores vinculados a la identidad argentina. En el reverso aparecen imágenes emblemáticas como el Monumento Nacional a la Bandera, las Islas Malvinas y la Ballena Franca Austral, elementos que buscan reforzar los símbolos nacionales presentes en la credencial.

Cuánto cuesta realizar el trámite

Cabe señalar que se encuentra vigente una nueva escala de valores para la emisión del DNI. El primer ejemplar para argentinos nacidos en el país de entre 0 y 18 años continúa siendo gratuito, al igual que el Certificado de Pre-identificación (CPI).

Las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años tienen un costo de 10.000 pesos. Ese mismo valor se aplica para nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos personales, adopciones o reposiciones generales.

Para quienes necesiten recibir el documento con mayor rapidez existen modalidades especiales. El DNI Exprés tiene un costo de 26.000 pesos y se entrega dentro de las 96 horas hábiles. La modalidad DNI 24 Horas cuesta 41.000 pesos, mientras que el servicio DNI al Instante alcanza los 57.000 pesos en oficinas especialmente habilitadas para ese fin.

En el caso de los extranjeros residentes en Argentina, tanto la primera identificación como las actualizaciones obligatorias tienen un valor de 20.000 pesos.

Cómo realizar la renovación

Los vecinos de Pergamino que deban actualizar o renovar su documento pueden iniciar el trámite a través de la aplicación Mi Argentina o dirigirse al Registro Civil o bien al Centro de Documentación Rápida. Una vez gestionado el turno, deberán presentarse en la oficina elegida con la documentación requerida.

Al finalizar el procedimiento recibirán una constancia de trámite que permitirá realizar el seguimiento online hasta la entrega definitiva del documento. El DNI puede ser recibido en el domicilio declarado o retirado posteriormente en la dependencia correspondiente.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación la fecha de vencimiento del documento para evitar inconvenientes, especialmente en casos de viajes, trámites laborales, gestiones bancarias o inscripciones educativas. Mientras el nuevo DNI electrónico comienza a expandirse en todo el país, los pergaminenses tienen tiempo para adaptarse a este cambio. La clave es recordar que la renovación no es obligatoria por el simple lanzamiento del nuevo formato, sino únicamente cuando corresponda por vencimiento, actualización de edad, cambio de domicilio o modificación de datos personales. De esta manera, el sistema busca combinar modernización tecnológica, mayor seguridad y una transición gradual para millones de ciudadanos argentinos.