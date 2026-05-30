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    • Douglas Haig se suma a la boletería digital: entradas online como en Primera

    El rojinegro se suma a la era del ticket online y estrena hoy su sistema de venta digital de entradas, una herramienta que hasta ahora era exclusiva de los clubes de Primera División.

    30 de mayo de 2026 - 12:35
    Douglas estrena Tiketera Digital

    Douglas estrena Tiketera Digital

    Douglas Haig da hoy un paso concreto hacia la modernización de su infraestructura institucional. El club rojinegro estrena su sistema de boletería digital, una herramienta que hasta hace poco era patrimonio exclusivo de los clubes de Primera División y que desde hoy estará disponible para todos los hinchas del Fogonero. A través de un código QR que redirige directamente a la plataforma de compra del club, los socios y simpatizantes podrán adquirir sus entradas de manera 100% online, rápida y segura, sin necesidad de hacer filas ni depender de los horarios de atención en ventanilla.

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    Cómo funciona el nuevo sistema

    El proceso es simple. Ingresando a douglashaig.global.fan —la app oficial del club— el hincha puede comprar su entrada en pocos pasos desde cualquier dispositivo. La plataforma es la misma que utilizan clubes de élite del fútbol argentino e internacional, lo que habla del nivel de la herramienta que el Fogonero pone a disposición de su gente.

    Un dato importante a tener en cuenta: el ingreso al estadio será únicamente con DNI físico. Toda persona que asista al partido deberá presentar obligatoriamente su Documento Nacional de Identidad para poder acceder. Sin DNI no se permitirá el ingreso, independientemente de que la entrada haya sido adquirida de manera digital.

    Más que una app: un cambio de escala

    La implementación de la boletería digital no es un detalle administrativo menor. Es una señal del rumbo que toma el club en términos institucionales. La digitalización de la venta de entradas mejora la experiencia del hincha, reduce los tiempos de espera en el estadio, permite una gestión más ordenada del aforo y habilita al club a tener datos precisos sobre su comunidad de seguidores. Es, en definitiva, una herramienta de gestión tanto como de servicio.

    Que Douglas Haig dé este paso en un momento en que el equipo atraviesa una de las campañas más sólidas de los últimos años en el Torneo Federal A no es casualidad. El crecimiento deportivo y el crecimiento institucional van de la mano, y la incorporación de tecnología de primer nivel para la venta de entradas es una muestra de que el club piensa en grande.

    Comprá tu entrada en douglashaig.global.fan y asegurá tu lugar para acompañar al Fogonero.

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