lunes 03 de noviembre de 2025
    Diego Santilli fue designado por Javier Milei como ministro del Interior

    Milei designó a Diego Santilli como ministro del Interior para conducir el diálogo con gobernadores y el Congreso en la nueva etapa de reformas.

    3 de noviembre de 2025 - 08:52
    Diego Santilli y el presidente Javier Milei

    Diego Santilli y el presidente Javier Milei

    LAOPINION

    El presidente Javier Milei eligió al diputado electo Diego Santilli para reemplazar a Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior. El nombramiento busca reforzar los puentes con gobernadores y el Congreso de cara a la nueva etapa de reformas estructurales que impulsa el Gobierno.

    El Gobierno confirmó un nuevo movimiento clave en su gabinete. El diputado Diego Santilli, recientemente ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, fue designado ministro del Interior, en reemplazo del renunciante Lisandro Catalán, por decisión directa del presidente Javier Milei. La jugada, que sorprendió incluso dentro del oficialismo, se selló tras una reunión en la quinta de Olivos y será formalizada hoy en la Casa Rosada.

    Un nombramiento con lectura política

    Caputo —uno de los hombres de mayor confianza del Presidente— continuará como asesor, sin ocupar formalmente ningún ministerio, pero manteniendo su influencia sobre áreas sensibles como YPF, Anses, Salud, Justicia y la SIDE.

    Por la tarde, el propio Presidente lo recibió en Olivos, donde lo instruyó sobre la agenda que deberá llevar adelante: las conversaciones con gobernadores y legisladores para asegurar consensos parlamentarios en las reformas laboral, tributaria y penal que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

    Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”, declaró Santilli tras su encuentro con el Presidente, reconociendo que la propuesta lo tomó por sorpresa.

    Presentación formal y nueva dinámica de poder

    Santilli será presentado oficialmente este lunes durante la reunión de gabinete convocada a las 9:30 en la Casa Rosada. Su jura formal como ministro está prevista para el miércoles, junto a la de Manuel Adorni, que asumirá como jefe de Gabinete tras haber sido designado el viernes.

    Ambos funcionarios fueron candidatos testimoniales en las últimas elecciones: Santilli encabezó la lista de diputados bonaerenses —donde logró un triunfo histórico frente a Fuerza Patria—, mientras que Adorni fue electo legislador porteño. Ninguno de los dos asumirá sus bancas.

    Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos que vienen de cara al futuro. ¡VLLC!”, escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

    Próximos movimientos y posibles cambios

    El Presidente prepara una nueva tanda de relevos ministeriales antes de fin de año. En Seguridad, se da por hecho que Patricia Bullrich dejará el cargo en diciembre para asumir su banca en el Senado y que sería reemplazada por Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

    En tanto, en Defensa, el ministro Luis Petri también se irá al Congreso y su lugar sería ocupado por Luciana Carrasco, su segunda al mando.

    Santilli, el bonaerense que sorprendió

    Con origen en el menemismo y una extensa trayectoria en el macrismo porteño, Santilli fue uno de los grandes ganadores de las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza se impuso en Buenos Aires con un resultado sorpresivo. Su buena relación con Karina Milei y con los sectores libertarios bonaerenses lo posicionan como figura central en la articulación con los gobernadores y potencial candidato a gobernador en 2027.

    Desde el entorno presidencial aseguran que su incorporación apunta a “profesionalizar la negociación política” y garantizar que las reformas estructurales puedan avanzar en el Congreso.

