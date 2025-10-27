lunes 27 de octubre de 2025
    • La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    Con casi el 100% de las mesas escrutadas, Diego Santilli logra el 48,21% en San Pedro y el 45,7% en Santa Lucía, superando a Fuerza Patria.

    27 de octubre de 2025 - 11:26
    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    La Libertad Avanza se impone en San Pedro y Santa Lucía con amplio margen

    LAOPINION

    Con el 99% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales confirman un amplio triunfo de La Libertad Avanza en el partido de San Pedro. La lista encabezada por Diego Santilli alcanzó el 48,21% de los votos, superando al 32,88%obtenido por Jorge Taiana, de Fuerza Patria, y consolidando el liderazgo libertario en el norte bonaerense.

    Resultados generales del distrito

    De acuerdo con los datos del centro de cómputos nacional, la distribución de votos fue la siguiente:

    • La Libertad Avanza (Diego Santilli): 48,21%

    • Fuerza Patria (Jorge Taiana): 32,88%

    • Propuesta Federal para el Cambio (Fernando Burlando): 3,93%

    • Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 3,2%

    • Provincias Unidas (Florencio Randazzo): 2,3%

    El resto de las fuerzas no superó el 2% de los votos.

    Desempeño por localidades

    El contundente triunfo libertario se sostuvo principalmente en la ciudad cabecera de San Pedro, donde el espacio alcanzó el 50% de los sufragios frente al 31% de Fuerza Patria.

    En Gobernador Castro, el peronismo logró imponerse con el 50,7%, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 39,9%, repitiendo la tendencia registrada en las elecciones de septiembre.

    En Río Tala, Fuerza Patria lideró con el 45,31% frente al 37,7% de los libertarios, mientras que en Santa Lucía se revirtió el resultado: el espacio de Milei y Santilli alcanzó el 45,7%, superando al 37,5% del peronismo.

    Un mapa político reconfigurado

    El resultado ratifica la consolidación de La Libertad Avanza en el partido de San Pedro, que se ha convertido en uno de los bastiones libertarios en la región.

    El peronismo, en tanto, conserva peso en los sectores rurales y en las localidades donde mantiene estructura territorial.

    El voto local refleja la tendencia provincial: un crecimiento sostenido del oficialismo nacional y un peronismo que resiste, aunque con menor caudal electoral respecto a los comicios de septiembre.

