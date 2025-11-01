sábado 01 de noviembre de 2025
    • Alberto Fernández defendió a Kicillof y cuestionó al kirchnerismo: "Cristina no es mi jefa política"

    El expresidente criticó los ataques al gobernador bonaerense, aseguró que el peronismo “está lastimando un proyecto de presidente” y negó haber tenido jefes políticos después de Néstor Kirchner.

    1 de noviembre de 2025 - 14:33
    Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el momento en que eran presidente y vice

    Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el momento en que eran presidente y vice

    Natacha Pisarenko - AP

    En una entrevista radial que marcó su regreso al debate público, el expresidente Alberto Fernández lanzó duras críticas al kirchnerismo y se desmarcó abiertamente de Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de haber perdido conexión con la sociedad. Además, defendió con firmeza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuestionado por el entorno K tras la derrota electoral del peronismo.

    “Cristina nunca fue mi jefa política”

    Fernández aseguró que la expresidenta “nunca fue ni la reconocí como padrina política ni jefa política”. “El último jefe político que tuve fue Néstor Kirchner, después no tuve ninguno, y eso Cristina lo sabe mejor que yo”, remarcó en diálogo con AM 750.

    El exmandatario afirmó que el peronismo “se equivoca desde hace mucho” y que hoy “le cuesta conectar con la sociedad”. En ese sentido, pidió abandonar “la lógica de la lapicera” y animarse a escuchar a la gente: “Hay un tiempo que se ha agotado, simplemente”.

    Defensa a Kicillof y a los intendentes

    El exjefe de Estado fue contundente al rechazar los cuestionamientos hacia Kicillof, responsabilizado por algunos sectores kirchneristas de haber desdoblado las elecciones bonaerenses.

    “Pretender decir que la culpa es de Axel porque adelantó las elecciones es una enormidad. Kicillof garantizó el triunfo en la provincia, y estamos lastimando un proyecto de presidente que tenemos en el peronismo”, sostuvo.

    Fernández también respaldó a los intendentes bonaerenses, otro blanco de las críticas de La Cámpora. “No ganan por clientelismo, ganan porque son muy buenos intendentes. Hay que dejar de maltratarlos. No son empleados de nadie, son dirigentes políticos”, enfatizó.

    Comparación con su propia gestión

    El exmandatario comparó los conflictos actuales de Kicillof con los que él enfrentó durante su paso por la Casa Rosada.

    “Muchos me reclamaban que rompiera con el kirchnerismo. Pero una ruptura debilitaba al Gobierno. Lo que le pasa a Axel no es distinto a lo que me pasaba a mí. Mantener la unidad es un gesto de responsabilidad institucional valiosísimo”, reflexionó.

    Sobre Cristina y el futuro del peronismo

    Fernández consideró que el kirchnerismo debe seguir dentro del armado peronista, aunque advirtió que ya no alcanza con la sola figura de la expresidenta.

    “Con Cristina no alcanza, pero Cristina hace falta. Y lo mismo se puede decir de Axel: con Axel no alcanza y sin Axel no se puede. La unidad es necesaria, pero no suficiente”, señaló.

    Pidió, además, “terminar con el verticalismo” dentro del movimiento: “Sin Perón no existe el verticalismo. Somos pares. La lapicera era importante si Perón vivía; ahora la lapicera es para arbitrariedades”.

    Contexto y repercusiones

    Las declaraciones de Fernández llegan en un momento de fuerte tensión interna dentro del peronismo, tras la derrota electoral que consolidó al oficialismo libertario. En su reaparición pública, el expresidente buscó reposicionarse como figura moderada dentro del espacio y defendió a quienes, según dijo, “aún intentan reconstruir un proyecto progresista sin tutelas”.

