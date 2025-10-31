Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con La Libertad Avanza en la Ciudad

El escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires zanjó una de las disputas más tensas de las legislativas: el radical Martín Lousteau conservará la banca de diputado nacional que La Libertad Avanza ( LLA ) reclamaba como propia. Con una diferencia final de 8688 votos , el presidente de la UCR se impuso sobre Valeria Rodrigues Trimarchi , la octava candidata de la lista libertaria, que aspiraba a ingresar al Congreso .

La ciudad ponía en juego 13 bancas en la Cámara baja. Según el escrutinio provisorio, LLA obtenía siete escaños , Fuerza Patria cuatro, y los dos restantes quedaban para el Frente de Izquierda y Ciudadanos Unidos , la fuerza que llevó a Lousteau como cabeza de lista.

Sin embargo, el conteo definitivo mantuvo el suspenso durante casi una semana. Desde el oficialismo, insistían en que la diferencia real era de apenas 1411 votos , lo que —según sus cálculos— podría revertirse con el voto de los argentinos en el exterior. Pero el sistema D’Hondt , que rige la distribución de bancas en la Argentina, no se traduce linealmente en esa proporción: el número debía multiplicarse por la cantidad de escaños en juego dentro de la lista. Así, LLA necesitaba sumar más de 11.000 votos para desplazar al radicalismo.

La esperanza libertaria se apoyaba en el masivo apoyo exterior , donde Milei cosechó 6538 votos contra solo 358 de Ciudadanos. Aun así, el resultado general no alcanzó para alterar el reparto final. Lousteau se quedó con la banca y selló un cierre ajustado pero definitivo.

Un resultado con peso político

El desenlace fortalece al radicalismo porteño, que no solo retiene representación sino que reafirma su peso en el tablero opositor frente al crecimiento de La Libertad Avanza. Para Lousteau, actual presidente de la UCR nacional, el resultado significa una victoria política estratégica: lo mantiene con presencia activa en el Congreso y refuerza su perfil dentro del bloque que intenta sostener la línea dialoguista dentro de la oposición.

En cambio, para el oficialismo libertario la derrota, aunque menor en números, implica un retroceso simbólico: buscaba consolidar una hegemonía política en la Ciudad, territorio históricamente afín a las fuerzas liberales y donde Javier Milei había logrado su mejor desempeño en las presidenciales.

El Congreso que viene

Con el reparto confirmado, La Libertad Avanza se asegura siete bancas por la Ciudad y un bloque robustecido en la Cámara baja, pero aún lejos de la mayoría necesaria para imponer sus reformas sin alianzas. En ese contexto, Lousteau podría convertirse en una figura clave en la articulación de acuerdos legislativos, especialmente frente a temas sensibles como la reforma laboral, tributaria y previsional.

El escrutinio definitivo, que cerró este jueves, también sirve como anticipo del clima político que se avecina: un Congreso fragmentado, competitivo y obligado al diálogo.

Polémica en redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luisgasulla/status/1984261894690218089?s=46&partner=&hide_thread=false El voto en el extranjero lo está por dejar afuera a Lousteau del Congreso. — Luis Gasulla (@LuisGasulla) October 31, 2025