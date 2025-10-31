viernes 31 de octubre de 2025
    • Reunión con gobernadores

    Los gobernadores se mostraron dispuestos a negociar con Milei, pero esperan la letra chica

    Los mandatarios provinciales destacaron la apertura al diálogo del Presidente, aunque condicionaron su apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas a conocer los detalles del proyecto.

    31 de octubre de 2025 - 11:55
    Milei en la reunión con los gobernadores

    X

    En un encuentro con clima de distensión, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a gobernadores de todo el país, que se mostraron dispuestos a negociar las principales reformas del Gobierno, pero advirtieron que esperan conocer la “letra chica” antes de comprometer su apoyo al Presupuesto 2026 y a los cambios laborales y tributarios.

    Diálogo y cautela

    El Presidente aprovechó su reciente victoria electoral para retomar la iniciativa política y acercar posiciones con las provincias. Durante la reunión, realizada en el Salón Eva Perón, los mandatarios valoraron el tono conciliador de Milei y coincidieron en que el país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad.

    Ejes de la discusión

    El ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Santiago Caputo expusieron los lineamientos de las reformas tributaria, laboral y penal, junto con la hoja de ruta del Presupuesto 2026.

    Los gobernadores plantearon sus reclamos: deuda de las cajas previsionales, reactivación de obras públicas y reparto de fondos. Milei respondió que la prioridad será el equilibrio fiscal y el crecimiento económico.

    Quiénes participaron

    De la cumbre participaron 19 mandatarios y vicegobernadores, además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

    Quedaron excluidos los más cercanos al kirchnerismo: Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella.

    El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que “no tenía sentido convocar a quienes no están dispuestos a discutir el modelo para la Argentina”.

    Tono conciliador y expectativas

    “Fue una muy buena reunión. Hay una vocación de diálogo profunda del Gobierno y de los gobernadores. Esto tiene que llevar calma y esperanza a la gente”, afirmó Jorge Macri al salir de la Casa Rosada.

    Los mandatarios acordaron seguir las tratativas en el Congreso, donde discutirán la versión final del Presupuesto.

