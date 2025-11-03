CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

El CyberMonday 2025 comenzó este lunes y se consolida como uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año. Millones de argentinos navegan en busca de ofertas y cuotas sin interés, mientras especialistas en seguridad informática advierten sobre la importancia de reforzar los cuidados para evitar estafas y ciberataques.
Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento ofrece promociones en tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, cosmética y más. Sin embargo, el aumento del tráfico digital también incrementa la circulación de intentos de fraude.
Evitar estafas virtuales
El principal consejo es ingresar exclusivamente a través del portal oficial www.cybermonday.com.ar, donde se listan todas las marcas participantes, se pueden comparar precios y filtrar beneficios por cuotas, envíos o medios de pago. Allí es posible verificar qué empresas están realmente adheridas al evento.
Phishing: la amenaza más común
Entre los métodos de engaño más utilizados, el phishing sigue encabezando los reportes de delitos informáticos. Esta modalidad consiste en suplantar la identidad de empresas o bancos para robar datos personales o financieros mediante correos, mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales.
En Argentina, este tipo de fraude representa el 31% de los incidentes de ciberseguridad, según la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Por eso, se recomienda no hacer clic en enlaces desconocidos, no abrir archivos sospechosos y verificar siempre la autenticidad del remitente.
Señales que garantizan seguridad
Antes de concretar una compra, es fundamental comprobar que el sitio sea seguro. El ícono de candado y el prefijo “https” en la dirección web indican que la conexión está protegida. También se debe desconfiar de páginas que pidan datos inusuales, como información laboral o referencias personales.
Evitar guardar datos de tarjetas en dispositivos compartidos, crear contraseñas fuertes y distintas para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus son otras medidas esenciales para proteger la información.
Verificar la reputación del vendedor
Revisar la reputación de los comercios y leer las reseñas de otros usuarios puede ayudar, aunque es necesario hacerlo con criterio: una mayoría de opiniones perfectas puede ser señal de manipulación. Confirmar que se trata del portal oficial del comercio y buscar canales de atención verificados brinda un plus de confianza antes de cerrar la compra.
Precaución y control
Durante las tres jornadas del CyberMonday, las ofertas se actualizan constantemente. Por eso, los especialistas aconsejan comparar precios, leer los términos y condiciones, revisar políticas de garantía y devolución, y guardar los comprobantes de pago para posibles reclamos.
En síntesis, comprar con cautela, desde canales oficiales y sin ceder a la urgencia de las “ofertas imperdibles” permite aprovechar los beneficios del CyberMonday sin exponerse a fraudes o robos de datos personales.