CyberMonday 2025: cómo comprar con seguridad y evitar caer en estafas digitales

El CyberMonday 2025 comenzó este lunes y se consolida como uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del año. Millones de argentinos navegan en busca de ofertas y cuotas sin interés, mientras especialistas en seguridad informática advierten sobre la importancia de reforzar los cuidados para evitar estafas y ciberataques.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento ofrece promociones en tecnología, turismo , muebles, indumentaria, alimentos, cosmética y más. Sin embargo, el aumento del tráfico digital también incrementa la circulación de intentos de fraude.

El principal consejo es ingresar exclusivamente a través del portal oficial www.cybermonday.com.ar, donde se listan todas las marcas participantes, se pueden comparar precios y filtrar beneficios por cuotas, envíos o medios de pago. Allí es posible verificar qué empresas están realmente adheridas al evento.

Entre los métodos de engaño más utilizados, el phishing sigue encabezando los reportes de delitos informáticos. Esta modalidad consiste en suplantar la identidad de empresas o bancos para robar datos personales o financieros mediante correos, mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales.

En Argentina, este tipo de fraude representa el 31% de los incidentes de ciberseguridad, según la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Por eso, se recomienda no hacer clic en enlaces desconocidos, no abrir archivos sospechosos y verificar siempre la autenticidad del remitente.

Señales que garantizan seguridad

Antes de concretar una compra, es fundamental comprobar que el sitio sea seguro. El ícono de candado y el prefijo “https” en la dirección web indican que la conexión está protegida. También se debe desconfiar de páginas que pidan datos inusuales, como información laboral o referencias personales.

Evitar guardar datos de tarjetas en dispositivos compartidos, crear contraseñas fuertes y distintas para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus son otras medidas esenciales para proteger la información.

Verificar la reputación del vendedor

Revisar la reputación de los comercios y leer las reseñas de otros usuarios puede ayudar, aunque es necesario hacerlo con criterio: una mayoría de opiniones perfectas puede ser señal de manipulación. Confirmar que se trata del portal oficial del comercio y buscar canales de atención verificados brinda un plus de confianza antes de cerrar la compra.

Precaución y control

Durante las tres jornadas del CyberMonday, las ofertas se actualizan constantemente. Por eso, los especialistas aconsejan comparar precios, leer los términos y condiciones, revisar políticas de garantía y devolución, y guardar los comprobantes de pago para posibles reclamos.

En síntesis, comprar con cautela, desde canales oficiales y sin ceder a la urgencia de las “ofertas imperdibles” permite aprovechar los beneficios del CyberMonday sin exponerse a fraudes o robos de datos personales.