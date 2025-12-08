Este lunes es el Día de la Inmaculada Concepción: ¿Qué actividades habrá en Pergamino?

La fecha, profundamente arraigada en la devoción de los fieles, recuerda el misterio por el cual la Virgen María fue preservada del pecado original.

Este lunes, como en cada 8 de diciembre, la Iglesia Católica celebra una de sus solemnidades más significativas: el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María . La fecha, profundamente arraigada en la devoción de los fieles, recuerda el misterio por el cual María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. Es una jornada de alegría y gratitud que resuena en los corazones de los cristianos de todo el mundo y que, para muchos países de América Latina , también se ha convertido en feriado civil y religioso.

La doctrina de la Inmaculada Concepción parte de una convicción teológica fundamental: mientras todo ser humano arrastra la marca del pecado original desde su concepción, María —elegida desde la eternidad para ser la Madre de Jesús— fue preservada por Dios de esa herencia. Su ser quedó protegido del mal que ingresó al mundo por el mal uso de la libertad humana, manteniéndose pura desde el origen para cumplir su misión dentro del plan de la salvación.

Este privilegio mariano no es una idea reciente ni aislada dentro de la tradición cristiana. La Iglesia ha custodiado desde sus primeros siglos la certeza de que María es “Inmaculada”, es decir, libre de toda mancha. Sin embargo, fue recién en el siglo XIX cuando esta convicción tomó forma de dogma de fe: el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó la bula Ineffabilis Deus, en la que estableció de manera solemne que la Virgen María fue preservada del pecado original “por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano”.

La noticia recorrió el mundo católico de una manera memorable: desde Roma partieron cientos de palomas mensajeras portando el texto del dogma y miles de templos hicieron repicar sus campanas en honor a la Madre de Dios. Cuatro años más tarde, en Lourdes, Francia, la Virgen se presentaría ante Bernardita Soubirous con las palabras que confirmaron la proclamación papal: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.

Una devoción que late en los pueblos hispanos

La Inmaculada Concepción ocupa un lugar central dentro de la espiritualidad de España —donde es patrona— y de numerosos países latinoamericanos, en los que la devoción mariana se arraigó profundamente en diferentes advocaciones. Millones de fieles alrededor de los cinco continentes le rinden culto, la honran en sus templos y participan cada año de esta fiesta que prepara el corazón para el tiempo de Adviento.

Celebraciones en Pergamino

Como ocurre en todo el mundo católico, los templos de Pergamino vivirán este lunes una jornada especial, con misas, segundas comuniones, procesiones y actividades comunitarias.

*Parroquia Nuestra Señora de la Merced: misa a las 20:00

*Parroquia Nuestra Señora de Luján: 18:30 – Celebración de la misa en la Capilla Santa Lucía y Rosario luminoso.

*Parroquia San Vicente de Paul: será una de las comunidades con más actividad:

20:00 – Comuniones, misa y posteriormente el tradicional pesebre viviente, acompañado por un servicio de cantina.

*Parroquia Nuestra Señora de Fátima: 19:00 – Santa Misa

Una propuesta distinta: caravana y procesión

La Parroquia San Roque y la Capilla Virgen Niña organizaron una modalidad especial para honrar a la Virgen. Este lunes se realizará una caravana en auto con la imagen mariana, que partirá a las 18:30 desde la capilla ubicada en calle Siria al 1500. El recorrido abarcará las calles Ricardo John, Sarratea, San Lorenzo, Pinasco, Manuel de la Fuente, Corrientes, Saucedo, Laprida, Córdoba y Ramón Raimundo, hasta llegar a la Plaza Almirante Brown.

Allí comenzará la misa, que incluirá una procesión a pie hasta la Parroquia San Roque. Como cierre del encuentro, los fieles compartirán un brindis comunitario a la canasta.