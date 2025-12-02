Diciembre llega con más beneficios en Cuenta DNI: nuevos topes, promos especiales y descuentos clave

Cuenta DNI actualizó su programa de beneficios para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia.

Con la llegada de diciembre , el mes que incluye Navidad y las fiestas de fin de año, Cuenta DNI actualizó su programa de beneficios para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia . En esta edición, se suma un especial destinado a menores de 17 años, además de los tradicionales descuentos en rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias, mercados bonaerenses, supermercados y farmacias.

También habrá una promoción exclusiva en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años y la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia en comercios de cercanía que no correspondan al rubro alimentos.

Una de las promociones más utilizadas por los usuarios es la de carnicerías, granjas y pescaderías. En diciembre se aplicará el sábado 20, fecha estratégica por la proximidad con las Fiestas.

La novedad es que el tope de reintegro se incrementa a $7.000 por persona, es decir, $1.000 más que en meses anteriores. Este beneficio se alcanza con compras por $20.000.

Todos los beneficios de Cuenta DNI

*Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento, sábado 20 de diciembre. tope: $7.000 por persona (se alcanza con $20.000 en consumos).

*Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, 30% de descuento, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, tope: $8.000 por persona (equivale a $26.700 en consumos).

*Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope: $4.000 por viernes (se alcanza con $20.000 en consumos).

*Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope: $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

*Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, tope: $6.000 por semana por persona (equivale a $15.000 en consumos).

*Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro

*Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

*Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.