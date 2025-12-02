martes 02 de diciembre de 2025
    • Diciembre llega con más beneficios en Cuenta DNI: nuevos topes, promos especiales y descuentos clave

    Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia lanzó su agenda de descuentos para el último mes del año.

    2 de diciembre de 2025 - 12:59
    Cuenta DNI actualizó su programa de beneficios para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia.

    DIB

    Con la llegada de diciembre, el mes que incluye Navidad y las fiestas de fin de año, Cuenta DNI actualizó su programa de beneficios para quienes utilizan la billetera digital del Banco Provincia. En esta edición, se suma un especial destinado a menores de 17 años, además de los tradicionales descuentos en rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias, mercados bonaerenses, supermercados y farmacias.

    También habrá una promoción exclusiva en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años y la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia en comercios de cercanía que no correspondan al rubro alimentos.

    Nuevo tope para carnicerías, granjas y pescaderías

    Una de las promociones más utilizadas por los usuarios es la de carnicerías, granjas y pescaderías. En diciembre se aplicará el sábado 20, fecha estratégica por la proximidad con las Fiestas.

    La novedad es que el tope de reintegro se incrementa a $7.000 por persona, es decir, $1.000 más que en meses anteriores. Este beneficio se alcanza con compras por $20.000.

    Todos los beneficios de Cuenta DNI

    *Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento, sábado 20 de diciembre. tope: $7.000 por persona (se alcanza con $20.000 en consumos).

    *Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, 30% de descuento, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, tope: $8.000 por persona (equivale a $26.700 en consumos).

    *Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, tope: $4.000 por viernes (se alcanza con $20.000 en consumos).

    *Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope: $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

    *Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, tope: $6.000 por semana por persona (equivale a $15.000 en consumos).

    *Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro

    *Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

    *Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

