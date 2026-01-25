domingo 25 de enero de 2026
    • La ambiciosa propuesta de Cubata Viajes para conectar Pergamino con Sudáfrica: safari, cultura y relax

    La salida con destino a Sudáfrica está programada para el 11 de abril. Cubata Viajes decidió que la experiencia comience en el corazón de la sabana africana.

    25 de enero de 2026 - 07:01
    Los viajeros tendrán la oportunidad de sumergirse en la vida silvestre de Sudáfrica buscando a los Cinco Grandes en expediciones 4x4.

    Los viajeros tendrán la oportunidad de sumergirse en la vida silvestre de Sudáfrica buscando a los "Cinco Grandes" en expediciones 4x4.

    CUBATA VIAJES

    Cubata Viajes dio a conocer los detalles de su próxima salida grupal con destino Sudáfrica para abril de 2026. La propuesta no es solo un itinerario, sino una invitación a vivir una transformación personal combinando tres pilares fundamentales: la adrenalina del safari, el confort de la hotelería de lujo y la paz absoluta de las playas exóticas.

    La experiencia comenzará en el corazón de la sabana africana. La agencia diseñó una primera etapa donde la aventura es la protagonista absoluta. Los viajeros tendrán la oportunidad de sumergirse en la vida silvestre buscando a los "Cinco Grandes" en expediciones 4x4, una vivencia que promete conectar a los pergaminenses con la naturaleza en su estado más puro y emocionante.

    Paisajes y sofisticación en Sudáfrica

    Tras el impacto de la vida salvaje, el recorrido transitará por la elegancia de ciudades icónicas y rutas panorámicas que parecen sacadas de una película. Según explican desde la agencia, el objetivo es que el pasajero descubra nuevas culturas y sabores mientras se desplaza por escenarios que combinan montañas, mar y viñedos centenarios. El lujo en este tramo se traduce en la selección de hoteles boutique y servicios personalizados que garantizan un confort total.

    El santuario del Índico

    Como broche de oro, el viaje se trasladará a la Isla Mauricio, conocida mundialmente como "la joya del Océano Índico". En este destino, el foco vira hacia el relax absoluto. Con arenas blancas y aguas turquesas, los viajeros podrán disfrutar de un sistema all inclusive diseñado para desconectar del mundo y procesar todas las emociones vividas durante la travesía.

    Sudáfrica

    Un viaje con todo resuelto

    Uno de los diferenciales que presentó Cubata es la logística integral "llave en mano". La propuesta incluye la conectividad aérea con LATAM, asistencia permanente y guías especializados en nuestro idioma en todo momento. "La idea es que el pasajero de Pergamino solo tenga que preocuparse por disfrutar; del resto nos encargamos nosotros", aseguran desde la agencia.

    Para quienes buscan que el 2026 sea el año de su gran viaje, esta salida grupal se posiciona como la opción definitiva que logra equilibrar la aventura más intensa con el descanso más merecido.

    La salida está programada para el 11 de abril de 2026, operada por la red de LATAM y con un itinerario que garantiza acompañamiento permanente. El programa incluye desde los safaris fotográficos en reservas privadas hasta la estadía all-inclusive en las playas de Mauricio.

    Para aquellos interesados en ser parte de esta experiencia única, los cupos son limitados. Pueden solicitar el itinerario completo o realizar tu consulta personalizada en: Echeverria 445, enviando un mensaje al whatsApp / Teléfono: +5492477355777 o a través de las redes sociales, instagram: @cubataviajes.

