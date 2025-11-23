Cubata Viajes de Pergamino, entre las ocho agencias del país elegidas para una experiencia única en el Caribe

Si hubo un destino que marcó el ritmo de ventas en 2025 para Cubata, ese fue Aruba.

Cubata Viajes de Pergamino atraviesa un momento especial: la agencia fue una de las ocho seleccionadas en todo el país para participar de la Escuela de Influencers, una propuesta creada por el operador mayorista Ola para capacitar a agencias en generación de contenido turístico. El escenario no podría ser más atractivo: la isla de Curaçao, en las Antillas Holandesas.

En análisis: la ruta 188 se integraría al RIGI en busca de una reconstrucción completa

“Vamos a estar viajando con Floxie, que es una influencer de turismo muy conocida. Tiene una cantidad de seguidores increíble, tanto en Instagram como en YouTube, y su contenido a nosotros nos sirve muchísimo como información”, explica Nicolás Aller , todavía sorprendido por la experiencia que los espera.

La elección fue por voto popular:“Lo logramos gracias a los votos de la gente. Tratamos de hacer algo divertido para que nos votaran incluso quienes no nos conocían, y así entramos. El lunes estamos partiendo”, agrega.

El grupo será reducido: ocho agencias, dos representantes del operador y Floxie. La idea es recorrer la isla y practicar la creación de contenido en destino.

All inclusive: ¿sí o no?

Uno de los ejes que Cubata promueve desde hace tiempo es revisar el clásico debate sobre el formato all inclusive, tan elegido por los argentinos. “All inclusive sí… pero depende dónde”, resume Aller. Y desarrolla:“El all inclusive tiene sentido cuando no hay nada más alrededor. Me voy a Punta Cana: perfecto. Pero si me voy a Aruba, a Curaçao o a muchos lugares de Brasil, donde hay un cordón gastronómico increíble, es una lástima encerrarse en un resort”. María coincide y suma una experiencia personal en Aruba:

“Los primeros días los pasamos encerrados en el hotel, que estaba buenísimo. Pero cuando salimos a hacer una pequeña compra dijimos: ¿qué hacemos acá adentro? Empezamos a recorrer y ahí te das cuenta de todo lo que uno se pierde”.

La propia isla modificó su política turística:“Aruba ya no permite construir hoteles all inclusive. Quieren fomentar la gastronomía y la circulación del visitante”, explica Aller.

El mensaje es claro: desmitificar la idea de que el all inclusive siempre es más económico.

“En muchos destinos no es más barato. Incluso, yendo con desayuno o solo alojamiento, el pasajero ahorra y además conoce más”, afirma.

Aruba, la estrella del año

Si hubo un destino que marcó el ritmo de ventas en 2025 para Cubata, ese fue Aruba.

“Es el destino que más se vendió durante todo el año. Repuntó muchísimo y hoy todo el mundo quiere ir”, cuenta María.

La influencia de las redes sociales es parte del fenómeno:“Hoy la gente busca esa foto, ese árbol semitumbado, ese atardecer. Si te quedás en el hotel, no lo conseguís”, plantea.

La proliferación de alojamientos alternativos también ayuda.“Ofrecemos muchos hoteles tipo apart, a 150 metros de la playa, cerca del Superfood. Son opciones más económicas y permiten recorrer”, detalla Aller.

Destinos que se ponen de moda

Los entrevistados coinciden en que el Caribe vive un nuevo ciclo de expansión turística.

“Aruba tuvo una difusión enorme y ahora Curaçao va por ese camino. En seis meses tuvo un auge terrible”, afirma Nicolás.

La región se mueve, aparecen hoteles nuevos, remodelaciones y nuevas campañas de promoción.

María suma otro destino que empieza a crecer: “La oficina de Belice vino hace poco. Están impulsando fuerte el destino para sumar alternativas a los clásicos”.

Incluso lugares ya consolidados como Punta Cana o Varadero están siendo reevaluados por los viajeros, que buscan experiencias distintas tras haber repetido varias veces el Caribe tradicional.

La era de los destinos exóticos

Además del Caribe, Cubata Viajes trabaja cada vez más con destinos exóticos.

“Tenemos una oferta importante: desde viajes de lujo hasta opciones austeras. Hay para todas las billeteras”, asegura María.

En estos viajes, el acompañamiento es clave.“Generalmente son grupales, porque necesitás soporte de idioma, documentación, visados. Y es un público mayor de 50 que quiere viajar acompañado”, explica Nicolás.

El fenómeno crece también entre jóvenes.“El joven tiene esa cuestión transgresora: ve un vuelo barato a China y se va, y después conoce Calafate. Ya no existe un orden clásico de viaje”, agrega Aller.

Cubata ya prepara grandes salidas para 2026:“Vamos a hacer Sudáfrica con Isla Mauricio, y otra salida a Turquía”, adelantan.

María recuerda con entusiasmo el último viaje grupal a India: “Fuimos con un grupo de mujeres y lo pasamos hermoso. La gente, la espiritualidad, los templos… me sorprendió muchísimo”.

Brasil, otra vez protagonista del verano

De cara a la próxima temporada, la agencia ve una tendencia clara: “Brasil va a explotar nuevamente. Lamentablemente Argentina está cara hasta para nosotros mismos, y eso hace que mucha gente busque alternativas afuera”, dice Nicolás.

Las opciones de vuelos ayudan:“Hay charters directos desde Rosario a Cabo Frío, Maceió o Porto Seguro. También Varadero y otros destinos del Caribe”.

La búsqueda es siempre la misma:“El argentino quiere agua tibia y arena clara”, sonríe María.En ese sentido, destaca un destino en auge: “Bayahibe está de moda. El agua es cálida, turquesa, y no llega el sargazo. Pero tiene muy poca oferta hotelera y tarifas altas por la demanda”.

Cubata Viajes: atención personalizada en Pergamino

Fieles a su estilo, Nicolás y María recuerdan que cada viaje se arma “a medida”:

“Nos encanta que el pasajero venga, charle con nosotros y armemos juntos lo que está buscando”.

La agencia está ubicada en Echeverría 475, y su horario es “de 9 de la mañana a 16 de la tarde, súper accesible”, remarcan.

La invitación está abierta: para planificar el verano, para viajar más adelante o incluso para quienes prefieren la temporada baja.“Quien se anticipa consigue mejores precios”, concluyen.