La Cooperativa Eléctrica de Pergamino mensualmente detecta alrededor de 25 conexiones clandestinas

Mensualmente, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino detecta en promedio unas 25 conexiones clandestinas en distintos puntos de la ciudad, una problemática persistente que no solo afecta a la empresa distribuidora, sino también al conjunto de los usuarios y a la seguridad del sistema eléctrico que está instalado en la red general.

Desde la entidad remarcan que, a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y un proceso sostenido de modernización, se están obteniendo resultados alentadores en la detección y reducción de este tipo de maniobras ilegales.

Estas conexiones clandestinas, también conocidas como “enganchados”, implican la utilización del servicio eléctrico sin medidor o mediante la manipulación indebida de las instalaciones, lo que genera pérdidas económicas significativas y pone en riesgo tanto a quienes realizan estas prácticas como a terceros. En este sentido, desde la Cooperativa de Pergamino , ante la consulta formulada por LA OPINION, explicaron que “cada una de las conexiones irregulares representan un consumo que no se factura, pero que igualmente debe ser absorbido por el sistema, impactando de manera directa en los costos operativos y en la calidad del servicio.

“Aplicando nuevas tecnología y modernizando la institución, estamos teniendo muy buenos resultados”, señalaron desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, al referirse a la implementación de los sistemas de monitoreo, medición inteligente y análisis de datos que permiten detectar anomalías en el consumo eléctrico. Estas herramientas facilitan en todo momento la identificación de las zonas donde se registran pérdidas no técnicas y permiten actuar con mayor rapidez y precisión.

Asimismo, el trabajo de detección se complementa con los operativos en territorio, que incluyen inspecciones técnicas realizadas por personal especializado. A partir de los datos que arrojan los sistemas digitales, los equipos de la Cooperativa pueden focalizar los controles en sectores específicos de la ciudad, optimizando recursos y mejorando la eficacia de las intervenciones. Según explicaron, este enfoque integral ha permitido no solo descubrir aquellas conexiones clandestinas activas, sino también prevenir nuevas irregularidades.

Desde la entidad destacaron que el problema de las conexiones ilegales no es exclusivo de Pergamino, sino que se repite en distintas ciudades del país, especialmente en contextos de dificultades económicas. No obstante, remarcaron que el uso indebido del servicio eléctrico conlleva a una serie de riesgos graves, como cortocircuitos, incendios y electrocuciones, además de afectar la estabilidad de la red y provocar interrupciones del suministro que perjudican a los usuarios que cumplen con sus obligaciones.

Concientizar siempre

En ese marco, la Cooperativa de Pergamino viene desarrollando varias campañas de concientización orientadas a informar a la comunidad sobre las consecuencias de las conexiones clandestinas y la importancia de contar con instalaciones seguras y regularizadas. “No se trata solo de una cuestión económica, sino fundamentalmente de seguridad”, subrayaron, al tiempo que recordaron que cualquier intervención no autorizada en la red eléctrica puede tener consecuencias imprevisibles.

Asimismo, desde la institución indicaron que, una vez detectada una conexión irregular, se inicia el procedimiento correspondiente, que incluye la normalización del suministro y, en los casos que así lo ameritan, la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente. El objetivo, explicaron, no es punitivo, sino garantizar un servicio equitativo y seguro para todos los asociados.

Cooperativa Eléctrica de Pergamino y sus servicios

La modernización de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino forma parte de un plan más amplio que apunta a mejorar la eficiencia del sistema, reducir pérdidas y acompañar el crecimiento de la demanda energética de la ciudad. En ese contexto, la detección de conexiones clandestinas se vuelve una herramienta clave para fortalecer la red y asegurar la sustentabilidad del servicio a largo plazo.

Finalmente, desde la entidad con sede en avenida Marcelino Ugarte reiteraron el llamado a los vecinos a regularizar su situación en caso de tener inconvenientes con el suministro y a realizar denuncias anónimas ante situaciones irregulares. “En este caso, el compromiso de la comunidad es fundamental para seguir avanzando en una red eléctrica más segura, moderna y transparente”, concluyeron.