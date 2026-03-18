Robo de cables: Municipio y Cooperativa Eléctrica de Pergamino avanzan en un plan conjunto de seguridad

Ante el incremento de robos de cableado en distintos sectores de la ciudad, la Secretaría de Seguridad del Municipio y la Cooperativa Eléctrica de Pergamino comenzaron a delinear una estrategia conjunta para enfrentar una problemática que en las últimas semanas volvió a instalarse con fuerza y generar preocupación tanto en vecinos como en instituciones.

En este contexto, el secretario de Seguridad, doctor Ignacio Doddi, encabezó una reunión de trabajo con el presidente de la Cooperativa, Lucio Tezón, junto a otros directivos de la entidad, con el objetivo de analizar la situación actual y avanzar en medidas concretas que permitan prevenir nuevos hechos delictivos.

El encuentro dejó en claro la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado municipal y la cooperativa, en un escenario donde el robo de cables no solo implica pérdidas económicas significativas, sino que además afecta directamente la prestación de servicios esenciales, provocando interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en la vida cotidiana de los vecinos.

Tras la reunión, desde la Cooperativa Eléctrica de Pergamino destacaron la importancia de este tipo de instancias de coordinación y remarcaron que el trabajo conjunto es clave para abordar el problema de manera integral. “Trabajamos junto al Ignacio Doddi con el objetivo de erradicar los robos de cables, una problemática que lamentablemente ha vuelto a ser habitual”, señalaron desde la entidad.

Robo de cables

Asimismo, adelantaron que el proceso de articulación continuará en los próximos días con una nueva convocatoria que sumará a otros actores vinculados a la seguridad local. La intención es ampliar la mesa de trabajo e incorporar distintas miradas que permitan fortalecer el plan de acción y optimizar los recursos disponibles para la prevención y el control.

Uno de los ejes centrales que surgió del encuentro es el rol fundamental que cumple la comunidad en la detección temprana de este tipo de delitos. En ese sentido, desde la cooperativa hicieron hincapié en la importancia de la participación ciudadana como herramienta clave para evitar hechos vandálicos.

Al respecto, recordaron que el personal de la Cooperativa que realiza tareas en la vía pública se encuentra debidamente identificado, por lo que recomendaron a los vecinos prestar atención ante cualquier situación sospechosa, especialmente cuando se observe a personas manipulando redes eléctricas sin la correspondiente acreditación.

Personal de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y Ojos en Alerta

En esa línea, insistieron en la necesidad de dar aviso inmediato a las autoridades ante movimientos inusuales, destacando que la rapidez en la denuncia puede resultar determinante para prevenir el delito o permitir la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad.

Para ello, se encuentra disponible el sistema “Ojos en Alerta”, una herramienta que permite a los ciudadanos reportar situaciones sospechosas en tiempo real mediante el envío de mensajes al número 2477 621155, facilitando así la comunicación directa con los organismos encargados de la seguridad.

Desde el Municipio valoraron el compromiso de la cooperativa y remarcaron que este tipo de acciones forman parte de una política más amplia orientada a reforzar la prevención del delito en la ciudad, a través del trabajo coordinado entre distintas instituciones y la participación activa de la comunidad.

El avance de este plan conjunto abre una nueva etapa en la lucha contra el robo de cables en Pergamino, con el desafío de combinar prevención, control y concientización social para reducir los hechos delictivos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.