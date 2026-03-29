Cammesa: Las cooperativas eléctricas, entre la espada y la pared, ante una asfixia financiera

Las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, entre las cuales está la de Pergamino , comenzaron a encender una señal de alarma frente al escenario que deberán afrontar a partir de mitad de año, cuando comience a regir el cronograma de pago de las deudas acumuladas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico ( Cammesa ). La mayoría de las casi 200 entidades que prestan el servicio en el interior bonaerense advirtió que atraviesa una situación de extrema fragilidad financiera y que el inicio de las cuotas podría generar una fuerte presión sobre sus cuentas.

La preocupación quedó expuesta en un importante encuentro realizado en Olavarría, donde dirigentes cooperativistas de distintos puntos de la provincia analizaron este panorama económico y coincidieron en que junio y julio serán meses determinantes. A partir de entonces comenzará el pago de las 72 cuotas correspondientes a las deudas generadas durante años en los que las tarifas permanecieron congeladas, principalmente entre la pandemia y la posterior crisis económica.

En conjunto, el pasivo que deberán afrontar las cooperativas y distribuidoras supera los 1.000 millones de dólares. Se trata de montos que fueron acumulándose debido a que las entidades no pudieron trasladar a las tarifas los incrementos en el costo de la energía mayorista, al tiempo que debieron seguir sosteniendo la prestación del servicio, el mantenimiento de las redes y las inversiones mínimas necesarias.

Este esquema de regularización contempla un plazo de gracia y luego el pago en 72 cuotas, es decir durante seis años, con la obligación paralela de continuar realizando inversiones. Sin embargo, los dirigentes sostienen que muchas cooperativas llegan a este punto con una situación muy delicada y sin margen económico.

Todas las cooperativas, incluso Pergamino

Desde la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires en las últimas horas señalaron que el nuevo escenario puede transformarse en una verdadera asfixia financiera para las entidades del interior. El temor es que el pago de las cuotas absorba recursos que hoy están destinados al funcionamiento cotidiano y, sobre todo, a obras de infraestructura y mantenimiento.

Describieron un cuadro “muy difícil” y aseguraron que gran parte de las entidades todavía arrastra deudas generadas durante la pandemia. “Nunca hemos tenido deudas con nuestra proveedora de energía, que es Cammesa. Sin embargo, en los últimos cinco años, a partir de la pandemia, no hemos podido cubrir los gastos ni el pago a Cammesa”, explicaron en la reunión.

Los dirigentes agregaron que muchas cooperativas no saben de qué manera podrán afrontar los primeros vencimientos. “Algunos tenemos que empezar a pagar en junio, otros en julio y estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy venimos muy con lo justo y no alcanza”, afirmaron.

Según sostuvieron los cooperativistas, muchas de las cooperativas se verán obligadas a destinar recursos al pago de la deuda y dejarán en segundo plano obras, ampliaciones de red y tareas de modernización.

Incluso, algunas podrían terminar financiándose nuevamente con deuda frente al propio proveedor de energía. “El riesgo es que varias cooperativas dejen de invertir y vuelvan a endeudarse para poder sostener el servicio”, resumieron durante el encuentro.

Una medida apremiante ante Cammesa

El año pasado, a través del DNU 186/25 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso un mecanismo de normalización para las distribuidoras y cooperativas eléctricas. La medida estableció un plazo de gracia de hasta 12 meses y la posibilidad de cancelar las deudas en 72 cuotas, con una tasa equivalente al 50 por ciento de la fijada por el Banco Nación.

De acuerdo con los datos oficiales, el universo alcanzado comprende a 79 distribuidoras y cooperativas de todo el país que mantenían deudas con Cammesa por un total de 2,35 billones de pesos. De ese monto, aproximadamente 1,14 billón ya se había incorporado a acuerdos previos antes de 2023 y otros 111.684 millones fueron regularizados durante 2024. Así, el remanente pendiente de normalización quedó en torno a 1,4 billón de pesos.

A la presión por los pagos se suma otro problema que atraviesa a gran parte de las cooperativas del interior: el aumento de la morosidad entre los usuarios. Muchas entidades registran dificultades crecientes para cobrar las facturas, especialmente en sectores residenciales y comerciales afectados por la caída de la actividad económica. También persisten conexiones irregulares y situaciones de fraude eléctrico que generan pérdidas millonarias.

Pergamino, en alerta

En ese contexto complejo, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino se mantiene en alerta dado que no escapa a la realidad de sus pares; la entidad local no es ajena al difícil escenario económico que atraviesa el sector, el análisis es permanente porque la economía en general la pone en un panorama de incertidumbre para afrontar sus compromisos con Cammesa y cumplir con el esquema de pagos establecido.

Desde la cooperativa pergaminense coincidieron con las instituciones de la región abriendo este frente de serias dudas que atraviesan a todas por igual, aunque reconocieron que harán los esfuerzos para seguir saneando la institución, gracias a la labor en conjunto y el acompañamiento de los socios.

De todos modos, desde el sector cooperativista provincial advierten que el panorama seguirá siendo delicado; la evolución de las tarifas, la inflación, el nivel de cobrabilidad y el costo de la energía mayorista serán variables determinantes para los próximos meses. Por eso, más allá de la situación puntual de cada cooperativa, existe una coincidencia: el sistema eléctrico del interior bonaerense necesita reglas claras y previsibilidad para poder sostenerse en el tiempo.