Recolección de residuos voluminosos: está el cronograma para este primer mes del año

Durante este mes continuará en funcionamiento el servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos, una prestación destinada a facilitar que los vecinos puedan deshacerse de cacharros, muebles en desuso y restos verdes generados en patios, techos y terrazas, contribuyendo así al orden y la limpieza de la ciudad.

Desde Higiene Urbana destacaron la importancia de utilizar este servicio y recordaron que está prohibido arrojar este tipo de residuos en los terrenos baldíos, plazas o espacios públicos. En ese sentido, se apeló a la responsabilidad y al compromiso de toda la comunidad para mantener una ciudad más limpia, segura y ordenada, evitando focos de contaminación y la proliferación de micro basurales.

Respecto al operativo se hará por zonas, de acuerdo a un cronograma previamente establecido, y la recolección se realizará de lunes a viernes, en horario vespertino. Entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero, el servicio abarcará los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe y José Hernández, además del sector de La Rural.

Entre el lunes 12 y el viernes 16 de este mes, la recolección llegará a los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y al sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

En otros sectores de Pergamino

La tercera etapa se desarrollará entre el lunes 19 y el viernes 23 e incluirá a los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas y Champagnat, además del barrio Martín Illia desde avenida de Mayo hacia el norte y una parte del área céntrica comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

Finalmente, entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, el operativo alcanzará a los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre y Las Lomitas, además de un sector del centro delimitado entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart y el área del Aero Club.

Mayor responsabilidad

Desde el Municipio también brindaron una serie de recomendaciones para una correcta disposición de los residuos. Los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda, embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen máximo de un metro cúbico, equivalente a aproximadamente seis bolsas de consorcio. Los escombros deben disponerse en bolsas resistentes, con un peso máximo de diez kilos cada una, mientras que los residuos voluminosos, como muebles o cacharros, deben colocarse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes al personal municipal, evitando clavos, puntas o bordes cortantes.

Por último, se recomendó a los vecinos sacar los residuos a la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente a su zona y dar aviso al 147, lo que permitirá una mejor organización del servicio y una recolección más eficiente.