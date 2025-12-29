lunes 29 de diciembre de 2025
    Radares en ruta: cómo funciona la aplicación que te avisa dónde están los controles en tiempo real

    Hay una manera de tener en el celular la aplicación para advertir la presencia de radares en rutas a ciudades turísticas y la costa argentina.

    29 de diciembre de 2025 - 18:00
    Detector de radares en los teléfonoc celulares

    Con el inicio de la temporada de verano y el éxodo masivo hacia la Costa Atlántica, las rutas nacionales se han poblado de controles más rigurosos con radares. Cumplir con la Ley Nacional de Tránsito (24.449) no es solo una obligación para garantizar la seguridad vial, sino también una necesidad para proteger el bolsillo: las fotomultas por exceso de velocidad pueden arruinar el presupuesto de cualquier viaje.

    Sin embargo, una herramienta tecnológica se volvió la aliada indispensable de los conductores este verano. Se trata de Radarbot, una aplicación diseñada para alertar sobre la presencia de radares y cámaras en tiempo real, promoviendo una conducción más consciente y tranquila.

    ¿Cómo funciona Radarbot y por qué es furor este verano?

    A diferencia de otros navegadores, esta app se especializa en la detección de controles de tráfico y límites de velocidad, funcionando de manera híbrida con tu GPS favorito. Su principal ventaja es que ayuda a los conductores a disminuir la velocidad a tiempo, especialmente al atravesar pueblos o ciudades donde los radares suelen estar más ocultos.

    Los beneficios clave para tu viaje:

    Alertas en tiempo real: Avisa sobre radares fijos, móviles y cámaras de semáforo.

    Avisos por voz: no necesitás mirar la pantalla; la app te dicta los límites de velocidad para evitar distracciones.

    Modo sin conexión: es ideal para tramos de la ruta donde la señal de internet es nula o inestable.

    Comunidad activa: los propios usuarios informan sobre controles policiales o incidentes en el camino al instante.

    Seguridad vial y economía de bolsillo

    Las autoridades de seguridad vial insisten en que el objetivo de los controles no es recaudatorio, sino preventivo. En este sentido, aplicaciones como Radarbot funcionan como un recordatorio constante para mantener la velocidad permitida, lo que reduce drásticamente el riesgo de siniestros viales en rutas de alto caudal como la Autovía 2 o la Ruta 11.

    Además, en un contexto donde el costo de las infracciones ha subido considerablemente, contar con una alerta temprana permite evitar "sorpresas" legales que compliquen los días de descanso.

    Cómo descargarla

    La aplicación es totalmente gratuita y está disponible tanto para sistemas Android como para iOS. Se recomienda configurarla antes de salir a la ruta para que la sincronización con el GPS sea automática al iniciar el viaje.

