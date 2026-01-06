Comenzó la Escuela de Verano en Ramallo con más de 600 chicos participando

Con la llegada de enero, Ramallo inició una nueva edición de la Escuela de Verano, programa del gobierno bonaerense que busca que niños, niñas y adolescentes disfruten de actividades recreativas al aire libre. En esta edición participan alrededor de 600 estudiantes, con propuestas diferenciadas según la edad y traslados a lugares con espejos de agua.
Actividades deportivas y recreativas para todas las edades
Los chicos y chicas participan de jornadas de cuatro horas diarias, en turnos mañana o tarde/vespertino. Las actividades incluyen deportes, juegos recreativos y talleres artísticos pensados según el nivel educativo de cada estudiante, garantizando entretenimiento y aprendizaje durante toda la semana.
La Municipalidad de Ramallo asegura transporte gratuito para quienes no tienen acceso directo a espejos de agua, y también brinda servicio de alimentación. Además, se cuenta con guardavidas en las instalaciones y supervisión constante, garantizando la seguridad de todos los participantes en cada actividad.
Trabajo articulado entre escuelas, clubes y municipio
El programa se desarrolla con la colaboración de clubes locales, jefatura distrital, consejo escolar e inspectores. El director de la escuela de verano, profesor Nicolás Montoto, destacó la coordinación entre instituciones: “Trabajamos en conjunto, todos los días hay actividades y todo va saliendo bien”, resaltando la organización del evento.
La Escuela de Verano en Ramallo seguirá hasta el 27 de enero, ofreciendo un espacio seguro y recreativo para que los estudiantes disfruten del verano mientras aprenden y se divierten en actividades pensadas para su desarrollo integral.