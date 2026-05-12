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    • Buscan fortalecer la prevención de la violencia escolar en Pergamino

    Referentes de educación, salud, justicia y áreas municipales mantuvieron una mesa de trabajo en Pergamino para coordinar protocolos ante la violencia escolar.

    12 de mayo de 2026 - 14:13
    Reunión violencia escolar

    Con la premisa de generar respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas frente a situaciones de violencia escolar, días atrás se desarrolló en Pergamino una reunión intersectorial que reunió a representantes de distintos organismos vinculados a educación, salud, justicia y asistencia social.

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    Participaron del encuentro integrantes de las áreas de Educación, del Equipo Regional de Salud Mental, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. También estuvieron presentes funcionarios municipales de las áreas de Seguridad, Salud Mental y Desarrollo Social.

    Estrategia de prevención

    La convocatoria tuvo como eje principal avanzar en la articulación de estrategias conjuntas y protocolos de intervención ante episodios de violencia que puedan afectar tanto a estudiantes como al conjunto de la comunidad educativa.

    Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la detección temprana de situaciones conflictivas, el acompañamiento a víctimas y equipos docentes, y las acciones institucionales que deben implementarse luego de un hecho crítico.

    Asimismo, se puso el foco en la necesidad de fortalecer la comunicación entre las escuelas, el sistema de salud y los organismos judiciales, con el objetivo de garantizar intervenciones ágiles, sostenidas y coordinadas en el tiempo.

    Trabajo conjunto

    Los participantes coincidieron en la importancia de sostener un trabajo integrado y multidisciplinario, priorizando no solo la prevención de los hechos de violencia, sino también el acompañamiento posterior y el cuidado integral de alumnos, docentes y familias.

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