Buscan fortalecer la prevención de la violencia escolar en Pergamino

Con la premisa de generar respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas frente a situaciones de violencia escolar , días atrás se desarrolló en Pergamino una reunión intersectorial que reunió a representantes de distintos organismos vinculados a educación, salud, justicia y asistencia social.

Participaron del encuentro integrantes de las áreas de Educación, del Equipo Regional de Salud Mental, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. También estuvieron presentes funcionarios municipales de las áreas de Seguridad, Salud Mental y Desarrollo Social.

La convocatoria tuvo como eje principal avanzar en la articulación de estrategias conjuntas y protocolos de intervención ante episodios de violencia que puedan afectar tanto a estudiantes como al conjunto de la comunidad educativa.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la detección temprana de situaciones conflictivas, el acompañamiento a víctimas y equipos docentes, y las acciones institucionales que deben implementarse luego de un hecho crítico.

Asimismo, se puso el foco en la necesidad de fortalecer la comunicación entre las escuelas, el sistema de salud y los organismos judiciales, con el objetivo de garantizar intervenciones ágiles, sostenidas y coordinadas en el tiempo.

Trabajo conjunto

Los participantes coincidieron en la importancia de sostener un trabajo integrado y multidisciplinario, priorizando no solo la prevención de los hechos de violencia, sino también el acompañamiento posterior y el cuidado integral de alumnos, docentes y familias.