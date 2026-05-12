Turnos online en los Caps: cómo acceder al Portal de Pacientes y gestionar atención médica

Mediante esta herramienta, los usuarios pueden solicitar turnos programados para numerosas especialidades y prácticas médicas que se brindan en los CAPS.

Con el objetivo de agilizar el acceso a la salud pública y facilitar la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) , la Municipalidad de Pergamino continúa promoviendo el uso del Portal de Pacientes del Sistema de Información en Salud de Pergamino (SISPER), una herramienta digital que permite gestionar turnos de manera online para distintas especialidades médicas.

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A través de esta plataforma, los vecinos pueden registrarse y acceder a la oferta de turnos programados disponibles en las salitas de los diferentes barrios, evitando demoras y simplificando el trámite desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

El acceso puede realizarse ingresando directamente al portal online: Portal de Pacientes SISPER a través del siguiente link: http://sisper.markey.com.ar/Turnos/Account/Login

Además, también se puede acceder desde la página oficial de la Municipalidad de Pergamino, ingresando a la sección “Ventanilla Digital”, luego a “Gestión Salud” y finalmente haciendo click en “Portal Paciente”: Municipalidad de Pergamino.

QR Con dicho código QR también se puede ingresar al sistema de turnos. PERGAMINO AL DIA

Para las especialidades

Mediante esta herramienta, los usuarios pueden solicitar turnos programados para numerosas especialidades y prácticas médicas que se brindan en los CAPS, entre ellas Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Cardiología, Oftalmología, Odontología, Nutrición, Salud Mental, Servicio Social, Fonoaudiología y Kinesiología, entre otras.

Desde el Municipio también recordaron que continúa vigente la posibilidad de gestionar turnos de manera presencial o telefónica en cada uno de los Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad.