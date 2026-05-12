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    • Turnos online en los Caps: cómo acceder al Portal de Pacientes y gestionar atención médica

    La Municipalidad de Pergamino recuerda que los vecinos pueden sacar turnos programados, en los Caps, de manera rápida y sencilla a través del SISPER.

    12 de mayo de 2026 - 13:58
    Mediante esta herramienta, los usuarios pueden solicitar turnos programados para numerosas especialidades y prácticas médicas que se brindan en los CAPS.

    Mediante esta herramienta, los usuarios pueden solicitar turnos programados para numerosas especialidades y prácticas médicas que se brindan en los CAPS.

    PERGAMINO AL DIA

    Con el objetivo de agilizar el acceso a la salud pública y facilitar la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), la Municipalidad de Pergamino continúa promoviendo el uso del Portal de Pacientes del Sistema de Información en Salud de Pergamino (SISPER), una herramienta digital que permite gestionar turnos de manera online para distintas especialidades médicas.

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    A través de esta plataforma, los vecinos pueden registrarse y acceder a la oferta de turnos programados disponibles en las salitas de los diferentes barrios, evitando demoras y simplificando el trámite desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

    Además, también se puede acceder desde la página oficial de la Municipalidad de Pergamino, ingresando a la sección “Ventanilla Digital”, luego a “Gestión Salud” y finalmente haciendo click en “Portal Paciente”: Municipalidad de Pergamino.

    QR
    Con dicho c&oacute;digo QR tambi&eacute;n se puede ingresar al sistema de turnos.

    Con dicho código QR también se puede ingresar al sistema de turnos.

    Para las especialidades

    Mediante esta herramienta, los usuarios pueden solicitar turnos programados para numerosas especialidades y prácticas médicas que se brindan en los CAPS, entre ellas Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Cardiología, Oftalmología, Odontología, Nutrición, Salud Mental, Servicio Social, Fonoaudiología y Kinesiología, entre otras.

    Desde el Municipio también recordaron que continúa vigente la posibilidad de gestionar turnos de manera presencial o telefónica en cada uno de los Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad.

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