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    • Un remate solidario lleno de emoción: el Taller Protegido Pergamino celebró una jornada histórica

    La primera edición 2026 del tradicional Remate Solidario superó las expectativas, reunió a una gran cantidad de vecinos y dejó un balance positivo.

    12 de mayo de 2026 - 14:48
    Desde el Taller Protegido realizaron un emotivo balance de la jornada y expresaron un profundo agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones.

    Desde el Taller Protegido realizaron un emotivo balance de la jornada y expresaron un profundo agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones.

    TALLER PROTEGIDO PERGAMINO

    El domingo quedó marcado como una verdadera fiesta solidaria en el Taller Protegido Pergamino. Con una gran convocatoria de público, más de 320 lotes subastados y un clima atravesado por la alegría y el compromiso comunitario, se desarrolló la edición número 14 del ya tradicional Remate Solidario impulsado junto a Federico Ricardo, una iniciativa que con el paso de los años se transformó en uno de los eventos benéficos más esperados de la ciudad.

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    Desde la institución realizaron un emotivo balance de la jornada y expresaron un profundo agradecimiento a todas las personas, empresas e instituciones que hicieron posible una nueva edición del evento.

    “Solo tenemos palabras de agradecimiento y la satisfacción que queda después de haber vivido un día donde quedó de manifiesto tanto respeto, tanta cordialidad y tanta alegría entre todos los participantes”, expresó Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva del Taller Protegido.

    Un evento que crece año tras año

    La dirigente destacó especialmente el compromiso de quienes colaboraron desinteresadamente para que el remate volviera a ser un éxito.

    “En nombre de toda la comunidad del Taller, de la comisión directiva, las supervisoras, las familias y los operarios, queremos agradecer a Federico Ricardo, a todas las personas que donaron artículos y también al Banco Galicia, que aportó elementos que le dieron un carácter distintivo a la subasta”, señaló.

    El reconocimiento también alcanzó a los voluntarios que colaboraron durante toda la organización y desarrollo del encuentro. “Escucharon nuestra necesidad y donaron horas de trabajo haciéndolo con muchísima alegría”, remarcó Moyano.

    Asimismo, valoró el acompañamiento de los medios de comunicación y de quienes ayudaron a difundir la propuesta a través de redes sociales y distintos espacios públicos.

    “Los medios son nuestro puente con la sociedad, tanto para recibir donaciones como para que la gente conozca nuestras actividades y participe. También agradecemos a todas las personas que compartieron nuestras publicaciones y a los funcionarios que nos ayudaron difundiendo e invitando a participar”, agregó.

    Una jornada multitudinaria

    Si bien los números finales todavía no fueron cerrados, desde la organización adelantaron que se subastaron alrededor de 320 lotes, una cifra que superó los registros del año pasado y que reflejó el fuerte acompañamiento de la comunidad pergaminense.

    Además de las compras y las donaciones, muchas familias se acercaron simplemente para conocer la institución y compartir una jornada distinta, atravesada por la solidaridad.

    El buffet también tuvo un rol destacado durante el encuentro y contó con la colaboración de distintas firmas y vecinos de la ciudad. Entre ellas estuvieron La Felisa, Don Enzo y Agua Quántica, además del tradicional aporte de las “amigas torteras”, quienes elaboraron tortas, alfajores y pasteles para acompañar el evento.

    De dos televisores a una tradición de solidaridad

    La historia del Remate Solidario tiene un origen tan sencillo como emotivo. Todo comenzó en 2012, cuando el Taller recibió la donación de dos televisores que no podían utilizarse dentro de la institución.

    “En el Taller no se usan porque es un lugar de trabajo, entonces fui a hablar con Federico Ricardo para ver si podía venderlos”, recordó Dora Moyano.

    La respuesta fue el comienzo de una iniciativa que creció año tras año. “Me dijo: ‘Por dos televisores no vale la pena, junten 50 objetos y armamos un remate’. Terminamos juntando 400 lotes. Fue un éxito y desde entonces lo repetimos todos los años”, contó.

    Catorce ediciones después, aquella idea inicial se convirtió en una verdadera muestra de unión comunitaria, donde la solidaridad volvió a demostrar su enorme capacidad de transformar y acompañar.

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