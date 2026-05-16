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    • Hospitalizaron a una persona que chocó en moto contra un auto en avenida Intendente Illia y Coni

    El siniestro vial ocurrió este sábado al mediodía en avenida Intendente Ernesto Illia y Emilio R. Coni, en barrio Centenario. La persona que conducía la motocicleta fue trasladada al Hospital San José.

    16 de mayo de 2026 - 14:30
    Hospitalizaron a la persona que iba al mando de la motocicleta que chocó contra un auto en avenida Intendente Ernesto Illia y Emilio R. Coni en la tarde de este sábado.

    Hospitalizaron a la persona que iba al mando de la motocicleta que chocó contra un auto en avenida Intendente Ernesto Illia y Emilio R. Coni en la tarde de este sábado.

    LA OPINION
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    Una persona que se desplazaba en una motocicleta tipo 110 debió ser hospitalizada este sábado al mediodía luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil Renault Clio blanco en la esquina de avenida Intendente Ernesto Illia y Emilio R. Coni, en el barrio Centenario de Pergamino. El choque movilizó a personal policial, Patrulla Urbana y una ambulancia del servicio de emergencias.

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    Choque en Illia

    El siniestro vial se produjo minutos después del mediodía en una transitada intersección de la zona norte de la ciudad. De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, la motocicleta circulaba por avenida Illia en sentido norte-sur, mientras que el automóvil avanzaba por Emilio R. Coni en dirección este-oeste.

    Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en plena encrucijada y la peor parte la llevó quien conducía el rodado menor, que terminó con lesiones que motivaron la intervención inmediata de los equipos de asistencia sanitaria.

    Operativo de emergencia

    Tras el alerta al sistema de emergencias, acudieron móviles policiales, agentes de Patrulla Urbana municipal y rescatistas para asistir a las personas involucradas y ordenar la circulación vehicular en el sector.

    El médico de la ambulancia del servicio de emergencias sanitarias examinó en el lugar a la persona motociclista y resolvió el traslado preventivo al Hospital San José para una atención más compleja y la realización de estudios médicos.

    Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial, que trabajó en la intersección para relevar datos y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito.

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