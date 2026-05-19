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    • Un auto chocó y mató a un puma que se le cruzó en la ruta 11 a la altura de Costa Esmeralda

    El choque ocurrió cuando el felino apareció de golpe en la cinta asfáltica. El vehículo sufrió graves daños en su parte frontal, pero no hubo personas heridas.

    19 de mayo de 2026 - 17:01
    Un Citroën DS3 chocó contra el puma y su parte frontal quedó prácticamente destrozada.

    Un Citroën DS3 chocó contra el puma y su parte frontal quedó prácticamente destrozada.

    DIB

    En un violento accidente en la ruta provincial 11 en cercanías de Costa Esmeralda, en el Partido de La Costa, un vehículo colisionó contra un puma que se cruzó en la calzada. Mientras el animal murió, el vehículo sufrió graves daños.

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    El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 376 de la ruta, alrededor de las 19.30 horas. Un Citroën DS3 impactó contra el animal y su parte frontal quedó prácticamente destrozada. En tanto, el puma murió tras el choque, y no se reportaron personas heridas.

    Operativo

    Tras el choque, según informaron medios locales, se desplegó un importante operativo de asistencia y prevención en la zona, en el que trabajaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, personal del Destacamento Nº 2 de Costa Esmeralda, Policía Vial, integrantes del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de La Costa y personal de Aubasa.

    El siniestro se enmarca en el aumento de la población de pumas en la Costa Atlántica. Los últimos reportes de avistajes de animales ocurrieron en Mar Chiquita (Coronel Vidal) y Valeria del Mar (Pinamar).

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